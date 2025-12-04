A apresentação marca também o fortalecimento da parceria entre a OBP e a Società Italiana, relação que, segundo a entidade, faz parte de seus pilares históricos de incentivo à cultura.

A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum apresentam neste sábado (06), às 20h, o concerto Glória!, dedicado ao esplendor da música barroca com obras de Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair e Jean-Baptiste Lully. O evento é gratuito, aberto ao público, e será realizado na Sociedade Italiana de Mútuo Socorro, na Rua Dom Pedro I, 781. Não haverá retirada prévia de ingressos, os lugares serão ocupados por ordem de chegada.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o presidente da Società, Juliano Menghel Dorizotto, afirma que o apoio oferecido à Orquestra Barroca Jovem está alinhado à missão cultural da instituição. “A Societá tem dentro dos seus pilares o fomento à cultura. E a Orquestra é música, está dentro desse contexto. Estamos apoiando e acolhendo a Orquestra Barroca Jovem dentro do Teatro da Societá Italiana”, afirma.

Segundo ele, a instituição oferece a estrutura física necessária para ensaios e atividades da orquestra. “Nós estamos dando todo o apoio que precisam. E isso também dialoga com outra linha que começamos a estimular, que é a participação do jovem. Nada melhor do que a música, até mesmo a clássica, para atraí-los”.

Dorizotto relembra que a própria Escola de Música de Piracicaba, hoje Instituto Dona Carmina, nasceu no teatro da Società, sob a direção do maestro Ernest Mahle.

“Há uma história muito forte da música começando ali. Receber esses jovens músicos hoje é continuar essa tradição”. Ele também destaca a conexão com a música barroca italiana, reforçando o vínculo cultural entre a entidade e o repertório apresentado pela OBP. “A música barroca tem origem na Itália, então essa ligação é natural”.