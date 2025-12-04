04 de dezembro de 2025
NOITE MUSICAL

Società Italiana acolhe a OBP em concerto gratuito no sábado (06)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Claudinho Coradini/JP

A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum apresentam neste sábado (06), às 20h, o concerto Glória!, dedicado ao esplendor da música barroca com obras de Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair e Jean-Baptiste Lully. O evento é gratuito, aberto ao público, e será realizado na Sociedade Italiana de Mútuo Socorro, na Rua Dom Pedro I, 781. Não haverá retirada prévia de ingressos, os lugares serão ocupados por ordem de chegada.

A apresentação marca também o fortalecimento da parceria entre a OBP e a Società Italiana, relação que, segundo a entidade, faz parte de seus pilares históricos de incentivo à cultura.

Apoio e formação de jovens músicos

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o presidente da Società, Juliano Menghel Dorizotto, afirma que o apoio oferecido à Orquestra Barroca Jovem está alinhado à missão cultural da instituição. “A Societá tem dentro dos seus pilares o fomento à cultura. E a Orquestra é música, está dentro desse contexto. Estamos apoiando e acolhendo a Orquestra Barroca Jovem dentro do Teatro da Societá Italiana”, afirma.

Segundo ele, a instituição oferece a estrutura física necessária para ensaios e atividades da orquestra. “Nós estamos dando todo o apoio que precisam. E isso também dialoga com outra linha que começamos a estimular, que é a participação do jovem. Nada melhor do que a música, até mesmo a clássica, para atraí-los”.

Dorizotto relembra que a própria Escola de Música de Piracicaba, hoje Instituto Dona Carmina, nasceu no teatro da Società, sob a direção do maestro Ernest Mahle.
“Há uma história muito forte da música começando ali. Receber esses jovens músicos hoje é continuar essa tradição”. Ele também destaca a conexão com a música barroca italiana, reforçando o vínculo cultural entre a entidade e o repertório apresentado pela OBP. “A música barroca tem origem na Itália, então essa ligação é natural”.

O concerto contará com a presença de um instrumento raro: um clavicembalo (cravo) restaurado, cedido especialmente para o evento e para os ensaios dos músicos por Marcelo Batuíra, diretor do Jornal de Piracicaba. “É uma relíquia, com um som maravilhoso e diferenciado. Será uma oportunidade única para o público e para os jovens músicos”, diz Dorizotto.

“Não é comum ter a oportunidade de assistir a uma orquestra barroca, ainda mais formada por jovens. Acreditamos que será uma noite muito bonita, diferente, e tudo isso gratuitamente”, conclui o presidente da Società.

