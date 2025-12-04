Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Um ano após a tragédia no antigo restaurante, boatos e lendas urbanas dão início ao primeiro Fazfest da cidade. Enquanto Mike e a policial Vanessa tentam esconder da jovem Abby a verdade por trás dos animatrônicos, a menina é chamada de volta por Freddy e seus amigos mecânicos. Ao se reconectar com eles, Abby desperta um mal esquecido que desencadeia novos horrores e revela segredos sombrios sobre a origem da pizzaria.
SOLDADO DE CHUMBO
Nash Cavanaugh, um veterano de guerra, é recrutado pelo governo para infiltrar-se novamente em um culto do qual fez parte. Ao lado do agente Emmanuel Ashburn, ele retorna à fortaleza comandada por Bokushi, um líder carismático que atrai soldados com a promessa de propósito e redenção.
D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
SEGUEM EM CARTAZ
- Zootopia 2;
- Mãe Fora da Caixa;
- Wicked: Parte II;
- Truque de Mestre 3 – O 3º Ato;
- Maurício de Souza – O Filme.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
- Avatar: Fogo e Cinzas (estreia em 18/12);
- Harry Potter e o Cálice de Fogo (estreia em 13/12);
- Orgulho e Preconceito - Relançamento (estreia em 11/12);
- O Iluminado - Relançamento (estreia em 11/12);
- Runseokjin_Ep.Tour The Movie (estreia em 27/12).