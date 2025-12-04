Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba .

Um ano após a tragédia no antigo restaurante, boatos e lendas urbanas dão início ao primeiro Fazfest da cidade. Enquanto Mike e a policial Vanessa tentam esconder da jovem Abby a verdade por trás dos animatrônicos, a menina é chamada de volta por Freddy e seus amigos mecânicos. Ao se reconectar com eles, Abby desperta um mal esquecido que desencadeia novos horrores e revela segredos sombrios sobre a origem da pizzaria.

SOLDADO DE CHUMBO