BORA PRO CINEMA!

Continuação de Five Nights at Freddy’s estreia em Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Universal Pictures
Quando Abby reencontra Freddy e seus amigos, eventos sombrios começam a assombrar a cidade.

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2

Um ano após a tragédia no antigo restaurante, boatos e lendas urbanas dão início ao primeiro Fazfest da cidade. Enquanto Mike e a policial Vanessa tentam esconder da jovem Abby a verdade por trás dos animatrônicos, a menina é chamada de volta por Freddy e seus amigos mecânicos. Ao se reconectar com eles, Abby desperta um mal esquecido que desencadeia novos horrores e revela segredos sombrios sobre a origem da pizzaria.

SOLDADO DE CHUMBO

Nash Cavanaugh, um veterano de guerra, é recrutado pelo governo para infiltrar-se novamente em um culto do qual fez parte. Ao lado do agente Emmanuel Ashburn, ele retorna à fortaleza comandada por Bokushi, um líder carismático que atrai soldados com a promessa de propósito e redenção.

D.P.A. 4 – O FANTÁSTICO REINO DE ONDION

Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.

SEGUEM EM CARTAZ

  • Zootopia 2;
  • Mãe Fora da Caixa;
  • Wicked: Parte II;
  • Truque de Mestre 3 – O 3º Ato;
  • Maurício de Souza – O Filme.

FILMES EM PRÉ-ESTREIA

  • Avatar: Fogo e Cinzas (estreia em 18/12); 
  • Harry Potter e o Cálice de Fogo (estreia em 13/12);
  • Orgulho e Preconceito - Relançamento (estreia em 11/12);
  • O Iluminado - Relançamento (estreia em 11/12);
  • Runseokjin_Ep.Tour The Movie (estreia em 27/12).

