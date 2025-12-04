O Instituto Educando pelo Esporte promove, no dia 17 de dezembro, o Natal Iluminado 2025, uma noite especial que marca também os 28 anos de atuação da entidade em Piracicaba. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, está marcado para às 20h, na sede do Instituto, na Rua Benedito Bonzon Penteado, 615, no Jardim Pacaembu, ao lado da Guarda Municipal.
Com o tema “Porque a magia do Natal está em acreditar”, a celebração foi criada com a proposta de aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido com mais de 300 crianças e adolescentes atendidos pela instituição. “Esperamos que o público venha conhecer o Educando pelo Esporte, saber onde estamos e vivenciar o que fazemos aqui. É o primeiro de muitos”, afirma o diretor Cristian Neira.
A programação reúne atividades que refletem o trabalho artístico e educativo realizado ao longo do ano. Entre os destaques estão apresentações do Coral de Flauta Doce – Aprendendo com Música, da Banda Musical do Instituto Educando pelo Esporte e da Banda Musical Municipal de Saltinho, sob regência do maestro Alexandre Menegale. A maestrina Cíntia Maria Aniquino Pinotti também participa, conduzindo o Coral Luiz de Queiroz em uma performance especial.
A noite contará ainda com a encenação do nascimento do Menino Jesus, dirigida pela professora Magna Eliez, com o ator Marcelo Torrezan e alunos do Instituto. O cenário da dramatização foi desenvolvido pela própria equipe do Educando. O espetáculo terá cerca de uma hora, com foco na emoção e na simbologia natalina.
Para encerrar, o público recebe a visita do Trenó do Papai Noel, oferecido pela Acipi, que chegará em meio à música e à animação dos alunos. Surpresas também estão previstas para as crianças presentes.
Cristian destaca que o evento reforça o compromisso da entidade com a formação integral dos jovens. “O Educando não vive só de futebol. Crianças podem ser muitas coisas no futuro, mas todas serão adultas, e queremos que sejam adultos decentes, com várias vivências e oportunidades”, afirma. Ele ressalta ainda o papel essencial dos voluntários. “Nosso voluntariado é fiel. Sem ele, nada disso aconteceria.”
Atendendo entre 300 e 350 jovens de 6 a 17 anos, o Educando pelo Esporte trabalha com esporte, música, artes e educação, buscando oferecer vivências que contribuam para o desenvolvimento humano e social. O Natal Iluminado 2025 celebra, assim, o espírito natalino e a trajetória transformadora da instituição ao longo de quase três décadas.
SERVIÇO
Natal Iluminado 2025
- Data: 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Instituto Educando pelo Esporte – Rua Benedito Bonzon Penteado, 615, Jardim Pacaembu (ao lado da Guarda Municipal)
- Entrada gratuita
- Informações: @educandopeloesporte | (19) 99723-5166