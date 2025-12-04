O Instituto Educando pelo Esporte promove, no dia 17 de dezembro, o Natal Iluminado 2025, uma noite especial que marca também os 28 anos de atuação da entidade em Piracicaba. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, está marcado para às 20h, na sede do Instituto, na Rua Benedito Bonzon Penteado, 615, no Jardim Pacaembu, ao lado da Guarda Municipal.

Com o tema “Porque a magia do Natal está em acreditar”, a celebração foi criada com a proposta de aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido com mais de 300 crianças e adolescentes atendidos pela instituição. “Esperamos que o público venha conhecer o Educando pelo Esporte, saber onde estamos e vivenciar o que fazemos aqui. É o primeiro de muitos”, afirma o diretor Cristian Neira.