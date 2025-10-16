16 de outubro de 2025
MEMÓRIA MUSICAL

Ernst Mahle: vida, obra e legado que transformaram Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Arquivo JP
Ernst Mahle faleceu em maio de 2025, aos 96 anos.
Ernst Mahle faleceu em maio de 2025, aos 96 anos.

Ernst Mahle deixou uma marca inigualável na música de Piracicaba e no panorama musical brasileiro. Nascido em Stuttgart em 3 de janeiro de 1929, Mahle viveu a infância e juventude entre Alemanha e Áustria, experiências que moldaram sua sensibilidade antes da decisão de se estabelecer no Brasil, em 1950. Aluno e influenciado por nomes como Hans Joachim Koellreutter, ele rapidamente se envolveu com a cena musical paulista e, em 1953, fundou a Escola de Música de Piracicaba, iniciativa que viria a orientar boa parte de sua vida profissional e educativa. Para Mahle, compor nasceu da necessidade pedagógica: escrevia peças com objetivos didáticos, a partir das demandas de seus alunos — material que cresceu em complexidade conforme eles progrediam.

VEJA MAIS:

Ao longo de décadas, Mahle acumulou uma obra extensa e multifacetada, com mais de dois mil arranjos e composições que transitam do repertório infantil às grandes formas, incluindo óperas de prestígio como Maroquinhas Fru-Fru (1974), A Moreninha (1979) e O Garatuja (2006). Sua produção levou temas e referências do folclore brasileiro a formações sinfônicas e cênicas, ao mesmo tempo em que construiu um catálogo pedagógico valioso para escolas e orquestras. Reconhecimentos como o prêmio da APCA (1995) e o título de Cidadão Piracicabano refletem a dimensão local e nacional de sua contribuição: Mahle ajudou a colocar Piracicaba no mapa musical do país, formando gerações de instrumentistas, regentes e professores.

Além do trabalho composicional, Mahle atuou como maestro, professor e mentor. Colegas e ex-alunos recordam não apenas a técnica, mas a humanidade do mestre — conversas, estímulos artísticos e uma postura que incentivava tanto a excelência quanto a alegria de fazer música. Em entrevistas e relatos, músicos como Renato Bandel citam memórias pessoais que ilustram a presença afetiva do compositor na vida cultural. Nos últimos anos, embora a rotina de aulas e concertos tenha diminuído, Mahle mantinha o hábito de receber e ouvir jovens intérpretes em sua casa, acompanhando o trânsito de suas obras no repertório local e nacional.

Nos planos institucionais, Mahle também se preocupou com a preservação do legado: a Empem (Escola de Música de Piracicaba Ernst Mahle) e o acervo de partituras, instrumentos e materiais pedagógicos foram objetos de sua atenção, e ele manifestou temor quanto à conservação desses bens sem políticas e investimentos adequados. Essa preocupação evidencia o caráter público e patrimonial de sua obra: não se trata apenas de um catálogo pessoal, mas de um repositório formativo e cultural para a cidade e para o país.

O maestro faleceu em 12 de maio de 2025, aos 96 anos, enquanto permanecia ligado à comunidade musical que ajudou a construir. A notícia mobilizou instituições, músicos e público, que reconheceram na perda o fim de uma era e um chamado à preservação do seu legado. “Uma grande perda para a cultura e para a música, não só de Piracicaba”, resumiu o regente Fhelipe Serafim, ecoando sentimento comum entre quem conviveu profissionalmente com Mahle.

Para celebrar a trajetória do compositor e reafirmar sua presença no repertório local, a Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza, neste domingo (19), às 16h, no Salão Nobre da ESALQ/USP, um concerto em homenagem a Ernst Mahle. O programa inclui obras representativas de sua produção, como a Suite Nordestina e a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, esta última uma viagem musical por referências folclóricas de sete estados, além de quatro concertinos executados por solistas que conviveram e colaboraram com o maestro. A OCP, grupo de 15 instrumentistas vinculado ao Instituto APEC e originado da Orquestra Educacional de Piracicaba, aposta na homenagem como ocasião de memória coletiva e reafirmação do compromisso com a formação musical e a difusão do repertório brasileiro.

SERVIÇO 

Concerto em Homenagem a Ernst Mahle — Domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h — Salão Nobre da ESALQ/USP, Piracicaba. Entrada gratuita.

