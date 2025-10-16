Ernst Mahle: vida, obra e legado que transformaram Piracicaba

Ao longo de décadas, Mahle acumulou uma obra extensa e multifacetada, com mais de dois mil arranjos e composições que transitam do repertório infantil às grandes formas, incluindo óperas de prestígio como Maroquinhas Fru-Fru (1974), A Moreninha (1979) e O Garatuja (2006). Sua produção levou temas e referências do folclore brasileiro a formações sinfônicas e cênicas, ao mesmo tempo em que construiu um catálogo pedagógico valioso para escolas e orquestras. Reconhecimentos como o prêmio da APCA (1995) e o título de Cidadão Piracicabano refletem a dimensão local e nacional de sua contribuição: Mahle ajudou a colocar Piracicaba no mapa musical do país, formando gerações de instrumentistas, regentes e professores.

Ernst Mahle deixou uma marca inigualável na música de Piracicaba e no panorama musical brasileiro. Nascido em Stuttgart em 3 de janeiro de 1929, Mahle viveu a infância e juventude entre Alemanha e Áustria, experiências que moldaram sua sensibilidade antes da decisão de se estabelecer no Brasil, em 1950. Aluno e influenciado por nomes como Hans Joachim Koellreutter, ele rapidamente se envolveu com a cena musical paulista e, em 1953, fundou a Escola de Música de Piracicaba, iniciativa que viria a orientar boa parte de sua vida profissional e educativa. Para Mahle, compor nasceu da necessidade pedagógica: escrevia peças com objetivos didáticos, a partir das demandas de seus alunos — material que cresceu em complexidade conforme eles progrediam.

Além do trabalho composicional, Mahle atuou como maestro, professor e mentor. Colegas e ex-alunos recordam não apenas a técnica, mas a humanidade do mestre — conversas, estímulos artísticos e uma postura que incentivava tanto a excelência quanto a alegria de fazer música. Em entrevistas e relatos, músicos como Renato Bandel citam memórias pessoais que ilustram a presença afetiva do compositor na vida cultural. Nos últimos anos, embora a rotina de aulas e concertos tenha diminuído, Mahle mantinha o hábito de receber e ouvir jovens intérpretes em sua casa, acompanhando o trânsito de suas obras no repertório local e nacional.

Nos planos institucionais, Mahle também se preocupou com a preservação do legado: a Empem (Escola de Música de Piracicaba Ernst Mahle) e o acervo de partituras, instrumentos e materiais pedagógicos foram objetos de sua atenção, e ele manifestou temor quanto à conservação desses bens sem políticas e investimentos adequados. Essa preocupação evidencia o caráter público e patrimonial de sua obra: não se trata apenas de um catálogo pessoal, mas de um repositório formativo e cultural para a cidade e para o país.

O maestro faleceu em 12 de maio de 2025, aos 96 anos, enquanto permanecia ligado à comunidade musical que ajudou a construir. A notícia mobilizou instituições, músicos e público, que reconheceram na perda o fim de uma era e um chamado à preservação do seu legado. “Uma grande perda para a cultura e para a música, não só de Piracicaba”, resumiu o regente Fhelipe Serafim, ecoando sentimento comum entre quem conviveu profissionalmente com Mahle.