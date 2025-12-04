No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta quinta-feira (04), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
30º Encontro de Corais “Luzes & Vozes”
A 30ª edição do Encontro de Corais “Luzes & Vozes”, realizada pela Esalq/USP, segue até sexta-feira (05), celebrando um dos eventos culturais mais tradicionais de Piracicaba. Criado em 1996, o festival reúne corais de diversas cidades, instituições, igrejas e comunidades, promovendo integração por meio da música. Este ano, a programação também inclui a participação especial do Presépio Vivo da Esalq.
As apresentações, gratuitas e abertas ao público, acontecem sempre às 19h30 no Salão Nobre da Esalq. O Coral Luiz de Queiroz e o Coral Luiz de Queiroz–Noite, regidos pela maestrina Cíntia Pinotti, abrem e encerram o evento. Cada grupo tem 20 minutos de apresentação, incluindo a canção “Vinde cantai, nasceu Jesus”, de Handel. A edição comemorativa reúne formações universitárias, municipais e independentes, com repertório que vai de peças sacras a músicas populares e natalinas.
Hoje, a programação é: Coral Municipal de Águas de São Pedro; Vocal Receita Caseira; Coral Vivace; Grupo Vocal Luiz de Queiroz; Coral Jovem de Piracicaba; Coral Estação Paulista e Magnum Cantorum.
Show especial de Pa Moreno
A cantora piracicabana Pa Moreno celebra 30 anos de carreira com um show gratuito no Sesc Piracicaba nesta quinta-feira (04), às 20h. A apresentação marca o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao novo álbum comemorativo da artista, que reúne músicas inéditas e releituras de momentos importantes de sua trajetória. A proposta do trabalho destaca temas como ancestralidade, memória e força feminina.
O projeto inclui também o lançamento oficial da faixa e do videoclipe no dia 5, além da versão em espanhol Ser Mujer, interpretada por Maria Paula Godoy, que será disponibilizada no dia 12. A iniciativa é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Piracicaba, e reforça a importância de Pa Moreno na cena artística regional.
Contaê – Sarau de Histórias: Histórias e Poesias de Natal
O Museu Prudente de Moraes promove nesta quinta-feira (04), às 19h30, uma edição especial do Contaê – Sarau de Histórias, com o tema Histórias e Poesias de Natal. O evento é gratuito e contará com apresentações do Coletivo Contaê, formado por Daniela Giardino, Evair Sousa, Giovana Hellmeister, Joel Souza e Marcela Montrazi.
Além das performances do coletivo, o sarau terá palco aberto para poetas, narradores e artistas independentes que desejarem compartilhar suas criações. A iniciativa reforça o museu como espaço de convivência, valorização da oralidade e fortalecimento de laços comunitários, reunindo pessoas de todas as idades em torno da arte e da palavra.