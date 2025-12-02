A cantora piracicabana Pa Moreno comemora três décadas de trajetória musical com um show gratuito no Sesc Piracicaba nesta quinta-feira (04), às 20h. A apresentação marca o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao álbum comemorativo que acompanha a data. Com uma sonoridade que atravessa identidade, ancestralidade e afeto, a artista reforça sua presença na cena cultural local e regional.

O novo álbum vem sendo divulgado desde setembro em formato de singles, revelando aos poucos as camadas de uma obra que combina memórias pessoais, tradições da cultura negra brasileira e a potência de suas composições inéditas. No palco, a artista apresenta músicas recentes e revisita sucessos que consolidaram sua estética autoral ao longo de 30 anos de carreira.