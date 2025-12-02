02 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

CULTURA

Pa Moreno celebra 30 anos de carreira no Sesc Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Nanah D`Luize

A cantora piracicabana Pa Moreno comemora três décadas de trajetória musical com um show gratuito no Sesc Piracicaba nesta quinta-feira (04), às 20h. A apresentação marca o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao álbum comemorativo que acompanha a data. Com uma sonoridade que atravessa identidade, ancestralidade e afeto, a artista reforça sua presença na cena cultural local e regional.

O novo álbum vem sendo divulgado desde setembro em formato de singles, revelando aos poucos as camadas de uma obra que combina memórias pessoais, tradições da cultura negra brasileira e a potência de suas composições inéditas. No palco, a artista apresenta músicas recentes e revisita sucessos que consolidaram sua estética autoral ao longo de 30 anos de carreira.

A faixa Ser Mulher será disponibilizada oficialmente na sexta-feira (05), junto ao videoclipe produzido pela Rubro Filmes, com direção de Cris Mendes. O trabalho audiovisual aposta em uma construção poética e visual que dialoga com temas como ancestralidade, resistência e as complexidades do universo feminino. No dia 12, o público também conhecerá Ser Mujer, versão em espanhol interpretada pela cantora e compositora argentina Maria Paula Godoy, ampliando a proposta multicultural do projeto.

A iniciativa foi realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), operacionalizada pela Secretaria Municipal da Cultura de Piracicaba, fortalecendo ações que estimulam produção artística e circulação de novos trabalhos na cidade.

SERVIÇO

Show gratuito Pa Moreno – 30 anos, no Sesc Piracicaba, quinta-feira (04), às 20h, no Teatro. Ingressos gratuitos com retirada 1h antes, apresentação com acessibilidade em Libras.

