Há quase cinco décadas, Star Wars deixou de ser apenas um projeto ousado de George Lucas para se tornar um dos maiores fenômenos culturais do cinema. Desde a estreia de Uma Nova Esperança, em 1977, o universo galáctico se multiplicou em trilogias, séries e animações — e continua crescendo. Mesmo após o fim da Saga Skywalker nos cinemas, em 2019, a Lucasfilm mantém um robusto plano de expansão: são ao menos 13 filmes em estágios distintos de desenvolvimento, alguns já datados e outros ainda envoltos em segredo. A seguir, confira o panorama atualizado do que vem aí — do futuro da Ordem Jedi às histórias que antecedem tudo o que já conhecemos.
Projetos com data marcada
Star Wars: O Mandaloriano e Grogu — estreia em 21 de maio de 2026
A primeira produção já confirmada para retornar às telonas marca a transição de The Mandalorian para o cinema. Dirigido por Jon Favreau e estrelado novamente por Pedro Pascal, o longa acompanha Din Djarin e Grogu após a queda do Império Sombrio, enquanto a Nova República tenta manter a estabilidade conquistada.
Star Wars: Starfighter — estreia em 28 de maio de 2027
Com direção de Shawn Levy e Ryan Gosling no papel principal, Starfighter foi um dos anúncios mais comentados da última Star Wars Celebration. A trama se passa cinco anos depois de A Ascensão Skywalker e acompanha um piloto encarregado de rastrear dois antagonistas poderosos. Mia Goth e Matt Smith também estão no elenco.
Continuação da era pós-Skywalker
New Jedi Order
Previsto como a história ambientada 15 anos após o Episódio IX, o projeto trará Daisy Ridley novamente como Rey. A personagem liderará a reconstrução de uma nova Ordem Jedi. A direção é de Sharmeen Obaid-Chinoy, e a proposta foi inicialmente escrita por Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.
Trilogia de Simon Kinberg
O cocriador de Star Wars Rebels prepara uma nova trilogia que deve levar a saga para uma era ainda não explorada. Kathleen Kennedy descreve o projeto como “uma saga que olha para o futuro”, embora detalhes permaneçam protegidos por completo.
Explorações distantes da linha do tempo principal
Filme de James Mangold
O diretor de Logan e Indiana Jones e a Relíquia do Destino desenvolve um longa ambientado mais de 25 mil anos antes da saga Skywalker. A narrativa mergulha no chamado “Amanhecer dos Jedi”, explorando a origem da Força em uma galáxia ainda primitiva.
Filme de Dave Filoni
Atual diretor criativo da Lucasfilm, Filoni comandará um longa que une tramas vistas em The Mandalorian, Ahsoka e outras produções do chamado “Mandoverse”. A presença do Grande Almirante Thrawn como antagonista já é praticamente certa.
Personagens clássicos, novas abordagens
Lando
O projeto que inicialmente seria uma série foi reformulado para o cinema, com roteiro de Donald e Stephen Glover. O filme acompanhará Lando Calrissian, personagem já interpretado por Donald Glover em Han Solo: Uma História Star Wars.
Trilogia de Rian Johnson
Anunciada em 2017, a trilogia idealizada por Rian Johnson permanece ativa, mesmo sem novidades oficiais há anos. A proposta é criar uma história totalmente independente da família Skywalker, com novos personagens e um novo eixo narrativo.
Ideias que seguem na mesa
Filme de Taika Waititi
Anunciado em 2020, o projeto de Taika Waititi ainda está em desenvolvimento e permanece entre as apostas da Lucasfilm. O cineasta assina a direção e o roteiro ao lado de Krysty Wilson-Cairns.