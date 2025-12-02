Há quase cinco décadas, Star Wars deixou de ser apenas um projeto ousado de George Lucas para se tornar um dos maiores fenômenos culturais do cinema. Desde a estreia de Uma Nova Esperança, em 1977, o universo galáctico se multiplicou em trilogias, séries e animações — e continua crescendo. Mesmo após o fim da Saga Skywalker nos cinemas, em 2019, a Lucasfilm mantém um robusto plano de expansão: são ao menos 13 filmes em estágios distintos de desenvolvimento, alguns já datados e outros ainda envoltos em segredo. A seguir, confira o panorama atualizado do que vem aí — do futuro da Ordem Jedi às histórias que antecedem tudo o que já conhecemos.

Projetos com data marcada

Star Wars: O Mandaloriano e Grogu — estreia em 21 de maio de 2026