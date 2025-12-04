À medida que 2026 se aproxima, o universo da beleza se prepara para uma mudança marcante nas unhas — tanto em cor quanto em técnica. O que antes era dominado pelo nude minimalista agora dá espaço a paletas ousadas, texturas tecnológicas e um movimento crescente por produtos mais conscientes. A combinação entre criatividade, estilo pessoal e responsabilidade ambiental deve marcar presença nos salões, nas ruas e nas redes sociais ao longo de todo o ano.

Cores que assumem o protagonismo

Os tons vibrantes e metálicos despontam como favoritos para 2026. Efeitos espelhados, acabamentos holográficos e esmaltes neon ganham força por garantirem impacto imediato no visual. Entre as apostas que mais crescem estão o verde esmeralda — associado à sofisticação — e o laranja queimado, que aparece como alternativa moderna para quem busca uma estética energética. Tons terrosos e vinhos seguem como clássicos, mas são usados agora de forma mais pontual e combinados a detalhes contemporâneos.