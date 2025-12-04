À medida que 2026 se aproxima, o universo da beleza se prepara para uma mudança marcante nas unhas — tanto em cor quanto em técnica. O que antes era dominado pelo nude minimalista agora dá espaço a paletas ousadas, texturas tecnológicas e um movimento crescente por produtos mais conscientes. A combinação entre criatividade, estilo pessoal e responsabilidade ambiental deve marcar presença nos salões, nas ruas e nas redes sociais ao longo de todo o ano.
VEJA MAIS:
- VEJA como recuperar as unhas após alongamento em gel
- Unhas em gel: o que muda com a proibição de substância em esmalte
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cores que assumem o protagonismo
Os tons vibrantes e metálicos despontam como favoritos para 2026. Efeitos espelhados, acabamentos holográficos e esmaltes neon ganham força por garantirem impacto imediato no visual. Entre as apostas que mais crescem estão o verde esmeralda — associado à sofisticação — e o laranja queimado, que aparece como alternativa moderna para quem busca uma estética energética. Tons terrosos e vinhos seguem como clássicos, mas são usados agora de forma mais pontual e combinados a detalhes contemporâneos.
Azuis intensos e verdes elétricos também entram no radar, ampliando o leque de cores poderosas que devem marcar presença em produções do dia a dia e eventos especiais.
Desenhos e técnicas que transformam as nail arts
As nail arts ganham ainda mais protagonismo em 2026. A personalização se torna palavra-chave, e os salões relatam aumento na procura por desenhos abstratos, grafismos autorais e formas geométricas assimétricas. Estilos florais, antes discretos, aparecem tanto em versões delicadas quanto em interpretações vibrantes.
Há também uma forte retomada estética: inspirações dos anos 90 e 2000 — repaginadas com traços modernos — surgem como tendência queridinha, criando uma fusão entre nostalgia e inovação.
Tecnologia que redefine o universo das unhas
O avanço tecnológico se consolida como um divisor de águas nas tendências do próximo ano. Ferramentas como impressoras 3D e scanners precisos tornam possível criar designs exclusivos, com resultados antes impossíveis de se obter manualmente. Paralelamente, fórmulas que mudam de cor com a luz solar ou com a temperatura ampliam as possibilidades criativas, transformando as unhas em pequenas superfícies interativas.
Até mesmo sensores inteligentes começam a aparecer em aplicações de nail art, abrindo caminho para novidades que prometem revolucionar a experiência dentro dos salões.
Sustentabilidade como pilar da nova fase dos esmaltes
O comprometimento ambiental já não é diferencial — tornou-se exigência. O mercado de esmaltes investe cada vez mais em composições veganas, biodegradáveis e hipoalergênicas, além de opções livres de toxinas. A preocupação com o impacto ambiental também estimula marcas a adotarem embalagens recicláveis, sistemas de refil e práticas de descarte consciente.
Nos salões, cresce o interesse por fornecedores com certificações sustentáveis e por processos que causem menos danos ao meio ambiente, refletindo um comportamento mais atento do consumidor contemporâneo.
Como trazer as tendências para a rotina
Adotar as novidades de 2026 no dia a dia é mais simples do que parece. Combinar cores intensas com detalhes do look, apostar em efeitos práticos de aplicar ou misturar tons vibrantes a elementos clássicos são maneiras rápidas de atualizar o visual sem perder personalidade. A regra é clara: quanto mais individualidade, melhor.