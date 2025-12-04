O bug afeta as builds 26200.7309 e 26100.7309 e se manifesta principalmente no modo escuro, justamente a área que o update buscava refinar. A intenção da Microsoft era eliminar as caixas de diálogo com design antigo, garantindo compatibilidade total com o tema escuro. O processo de modernização visual, no entanto, resultou no efeito indesejado.

A atualização KB5070311 do Windows 11, liberada pela Microsoft na última segunda-feira (1) que visava aprimorar o suporte ao modo escuro e modernizar elementos visuais antigos do sistema, introduziu um problema. Usuários afetados relatam uma tela branca que pisca no Explorador de Arquivos antes que o conteúdo das pastas seja exibido.

A própria Microsoft reconhece o problema e informa que, no momento, não há solução definitiva. A equipe responsável comunicou que está desenvolvendo um patch, mas não há previsão para a chegada da correção.

Até que o patch seja liberado, o usuário que deseja eliminar o flash precisa escolher entre duas ações:

• Desinstalar a atualização KB5070311

• Alternar o sistema para o modo claro

Para mudar o modo, o procedimento é: Configurações > Personalização> Cores >“Escolher seu modo” e selecionar Claro. Para remover o update, o caminho é: Configurações > Windows Update > Histórico de atualizações > Desinstalar atualizações, localizar a KB5070311 e reiniciar o equipamento.

Este incidente ocorre em um momento de reformulação do Windows 11. A Microsoft está empenhada em eliminar as inconsistências visuais do sistema – o contraste entre o novo design Fluent e elementos gráficos desatualizados herdados de versões anteriores. O plano da empresa é estender o modo escuro a praticamente todas as áreas da interface: janelas de diálogo do Explorador, caixas de confirmação, a caixa “Executar”, barras de progresso e gráficos do Gerenciador de Tarefas.