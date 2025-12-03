O Sesc Piracicaba dedica esta semana a duas importantes expressões da música brasileira contemporânea: a cantora Pa Moreno, que celebra 30 anos de carreira, e o violonista Alessandro Penezzi, um dos grandes representantes da música instrumental do país. Em noites consecutivas, o público poderá vivenciar tanto a força da canção autoral quanto a poesia sonora do violão brasileiro.
Pa Moreno celebra 30 anos de carreira
Na quinta-feira (04), às 20h, Pa Moreno sobe ao palco do Sesc Piracicaba com um show que marca três décadas de trajetória artística. A apresentação celebra sua sonoridade marcada por ancestralidade, identidade e afeto, e acompanha o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao álbum comemorativo divulgado em singles desde setembro.
No repertório, a cantora apresenta músicas inéditas e revisita composições que consolidaram sua estética ao longo dos anos. Dirigido por Cris Mendes e produzido pela Rubro Filmes, o videoclipe será lançado oficialmente na sexta (05), apostando em uma abordagem visual poética que dialoga com resistência, força feminina e memórias afetivas. No dia 12, o projeto ganha ainda a versão em espanhol, Ser Mujer, interpretada pela argentina Maria Paula Godoy.
A iniciativa integra ações viabilizadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Piracicaba.
Alessandro Penezzi apresenta Sonhos
Já na sexta-feira (05), às 20h, o Teatro do Sesc recebe o violonista piracicabano Alessandro Penezzi para apresentar o repertório de Sonhos, seu mais recente álbum. A apresentação é paga, com ingressos disponíveis em três categorias: R$ 12,00 (credencial plena), R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira).
O álbum parte de uma proposta ousada: transformar em música sensações, imagens e narrativas originadas do universo dos sonhos. Cada faixa nasce de metáforas poéticas que revelam o domínio técnico e a sensibilidade criativa de Penezzi. O show percorre ritmos como chamamé, frevo, choro, cateretê e fado, combinando a riqueza da música brasileira com referências internacionais.
Nascido em Piracicaba e reconhecido mundialmente como um dos grandes virtuoses do violão brasileiro, Penezzi é multi-instrumentista, compositor e arranjador. Formado em Música Popular pela Unicamp, já se apresentou em países como Japão, EUA, Itália, Portugal e Dinamarca, consolidando-se como um embaixador da música instrumental brasileira.
SERVIÇO
Pa Moreno – Ser Mulher
- Data: Quinta-feira (04), às 20h
- Local: Teatro do Sesc Piracicaba
- Ingresso: Gratuito, com retirada na bilheteria uma hora antes
Alessandro Penezzi – Sonhos
- Data: Sexta-feira (05), às 20h
- Local: Teatro do Sesc Piracicaba
- Ingressos: R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)