03 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CULTURA

Sesc Piracicaba recebe Pa Moreno e Alessandro Penezzi; SAIBA MAIS

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Série Concertos Cripta da Catedral da Sé

O Sesc Piracicaba dedica esta semana a duas importantes expressões da música brasileira contemporânea: a cantora Pa Moreno, que celebra 30 anos de carreira, e o violonista Alessandro Penezzi, um dos grandes representantes da música instrumental do país. Em noites consecutivas, o público poderá vivenciar tanto a força da canção autoral quanto a poesia sonora do violão brasileiro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Pa Moreno celebra 30 anos de carreira

Na quinta-feira (04), às 20h, Pa Moreno sobe ao palco do Sesc Piracicaba com um show que marca três décadas de trajetória artística. A apresentação celebra sua sonoridade marcada por ancestralidade, identidade e afeto, e acompanha o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao álbum comemorativo divulgado em singles desde setembro.

No repertório, a cantora apresenta músicas inéditas e revisita composições que consolidaram sua estética ao longo dos anos. Dirigido por Cris Mendes e produzido pela Rubro Filmes, o videoclipe será lançado oficialmente na sexta (05), apostando em uma abordagem visual poética que dialoga com resistência, força feminina e memórias afetivas. No dia 12, o projeto ganha ainda a versão em espanhol, Ser Mujer, interpretada pela argentina Maria Paula Godoy.

A iniciativa integra ações viabilizadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Piracicaba.

Alessandro Penezzi apresenta Sonhos

Já na sexta-feira (05), às 20h, o Teatro do Sesc recebe o violonista piracicabano Alessandro Penezzi para apresentar o repertório de Sonhos, seu mais recente álbum. A apresentação é paga, com ingressos disponíveis em três categorias: R$ 12,00 (credencial plena), R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira).

O álbum parte de uma proposta ousada: transformar em música sensações, imagens e narrativas originadas do universo dos sonhos. Cada faixa nasce de metáforas poéticas que revelam o domínio técnico e a sensibilidade criativa de Penezzi. O show percorre ritmos como chamamé, frevo, choro, cateretê e fado, combinando a riqueza da música brasileira com referências internacionais.

Nascido em Piracicaba e reconhecido mundialmente como um dos grandes virtuoses do violão brasileiro, Penezzi é multi-instrumentista, compositor e arranjador. Formado em Música Popular pela Unicamp, já se apresentou em países como Japão, EUA, Itália, Portugal e Dinamarca, consolidando-se como um embaixador da música instrumental brasileira.

SERVIÇO

Pa Moreno – Ser Mulher

  • Data: Quinta-feira (04), às 20h
  • Local: Teatro do Sesc Piracicaba
  • Ingresso: Gratuito, com retirada na bilheteria uma hora antes

Alessandro Penezzi – Sonhos

  • Data: Sexta-feira (05), às 20h
  • Local: Teatro do Sesc Piracicaba
  • Ingressos: R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários