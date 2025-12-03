O Sesc Piracicaba dedica esta semana a duas importantes expressões da música brasileira contemporânea: a cantora Pa Moreno, que celebra 30 anos de carreira, e o violonista Alessandro Penezzi, um dos grandes representantes da música instrumental do país. Em noites consecutivas, o público poderá vivenciar tanto a força da canção autoral quanto a poesia sonora do violão brasileiro.

Na quinta-feira (04), às 20h, Pa Moreno sobe ao palco do Sesc Piracicaba com um show que marca três décadas de trajetória artística. A apresentação celebra sua sonoridade marcada por ancestralidade, identidade e afeto, e acompanha o lançamento ao vivo do videoclipe Ser Mulher, faixa que dá nome ao álbum comemorativo divulgado em singles desde setembro.

No repertório, a cantora apresenta músicas inéditas e revisita composições que consolidaram sua estética ao longo dos anos. Dirigido por Cris Mendes e produzido pela Rubro Filmes, o videoclipe será lançado oficialmente na sexta (05), apostando em uma abordagem visual poética que dialoga com resistência, força feminina e memórias afetivas. No dia 12, o projeto ganha ainda a versão em espanhol, Ser Mujer, interpretada pela argentina Maria Paula Godoy.

A iniciativa integra ações viabilizadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Piracicaba.

Alessandro Penezzi apresenta Sonhos