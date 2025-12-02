Nesta fase da obra, está sendo iniciada substituição completa dos materiais filtrantes em cinco filtros, saindo da forma convencional e simples de filtragem – com areia e pedras – para um sistema a base de antracito (carvão mineral de alta pureza), areia e diversos tipos de pedras. Este novo sistema permite maior eficiência e melhor qualidade da filtragem da água tratada distribuída na cidade.

O Semae Piracicaba segue com as obras de reestruturação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II – Luiz de Queiroz, localizada na rua Luiz de Queiroz, Centro. As obras se concentram agora na área de filtragem e estão em fase final no decantador 1. A ação tem como objetivo garantir o abastecimento para mais de 120 mil pessoas de 179 bairros da cidade atendidos pela Estação. O investimento total é de R$ 9,65 milhões. A previsão para o término é para início de 2026.

“Os materiais do sistema filtrante que estava nos filtros da ETA Luiz de Queiroz não eram trocados há mais de 20 anos, ou seja, já estava bem aquém de ser eficiente e isso prejudica a produção. Com esta troca, o sistema se iguala ao que já é utilizado na ETA Capim Fino, garantindo melhor filtragem e maior quantidade de água tratada a ser distribuída”, destacou Ronald Pereira, presidente do Semae.

Já no decantador 1, os trabalhadores finalizam a instalação de raspadores mecanizados e sistema automatizado, com novos módulos tubulares e canaletas para melhorar a sedimentação, e iniciaram os primeiros testes para remoção contínua do lodo. “Com esses equipamentos e esse novo sistema de filtragem, as paradas no tratamento e distribuição de água para limpeza e remoção desse lodo deixarão de acontecer”, completou Ronald.

A obra é mais uma das ações para redução de perdas propostas pele prefeito Helinho Zanatta e, com ela pronta, estará garantida a estabilidade na capacidade produtiva da ETA II com ampliação da oferta de água, onde atualmente a produção é de até 64,8 milhões de litros/dia, para alcançar até 86,4 milhões de litros/dia após a conclusão da obra. “Essa reestruturação vai assegurar o abastecimento estável para mais de 120 mil piracicabanos já que a obra traz benefícios como maior eficiência operacional, redução dos custos com limpeza manual frequente, melhor qualidade da água tratada e adequação ambiental com vistas à futura Estação de Tratamento de Lodo (ETL)”.