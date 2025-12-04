Essa prática, que representa um rito para muitos, permite usufruir de celebrações próprias de dezembro, como o Dia das Velas, as novenas, o Natal e o ano-novo.

O mês de dezembro é amplamente aguardado para o convívio familiar, social e o planejamento futuro. Contudo, a definição do momento ideal para acender as luzes de Natal gera divergência. A antecipação da decoração, com alguns iniciando em setembro e outros reservando a atividade para dezembro, torna a questão relevante.

Algumas pessoas optam por acender as luzes em setembro, buscando prolongar o espírito natalino. Outros estabelecem o primeiro de dezembro como o início oficial da temporada. Há, ainda, quem escolha o dia 7 de dezembro, durante o Dia das Velas, uma comemoração tradicional em países como a Colômbia.

Não existe uma data oficial consolidada para a montagem da árvore e a iluminação natalina. A escolha é determinada por tradições e hábitos individuais, embora alguns sigam o calendário litúrgico cristão.

O período do Advento, que marca o início da temporada de Natal (neste ano, iniciado em 30 de novembro), é a data escolhida por alguns para iluminar a residência com os enfeites. A ação busca atrair luz, prosperidade e união ao lar.