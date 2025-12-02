02 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
CLIMA NATALINO!

Carreta de Natal da Xereta volta a Piracicaba; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Redes Sociais
A concentração ocorrerá no Arena Atacado, no bairro Alvorada
A edição deste ano da Carreta de Natal da Xereta foi confirmada para Piracicaba, marcando o terceiro retorno consecutivo do projeto ao município. A definição ocorreu após negociações entre as lideranças Jorge Ribeiro e Michele Costa, o prefeito Helinho Zanatta, o vice-prefeito Dr. Sérgio Pacheco, integrantes do secretariado municipal e o coordenador de marketing da Refix (Xereta), Caio Andrade.

Saiba Mais:

No encontro realizado na última quarta-feira, os participantes finalizaram orientações sobre segurança, logística e circulação do veículo, cujo trajeto foi inserido no sistema PMP (Sem Papel). O Arena Atacado manterá sua participação como apoiador da iniciativa.

A atividade incluirá o tradicional passeio na carreta, com prioridade de acesso para crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e crianças autistas.

A programação está marcada para quinta-feira, 18 de dezembro, às 18h. A concentração ocorrerá no Arena Atacado, no bairro Alvorada. A organização orienta que o público forme fila exclusivamente na área do estacionamento.

