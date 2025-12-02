A edição deste ano da Carreta de Natal da Xereta foi confirmada para Piracicaba, marcando o terceiro retorno consecutivo do projeto ao município. A definição ocorreu após negociações entre as lideranças Jorge Ribeiro e Michele Costa, o prefeito Helinho Zanatta, o vice-prefeito Dr. Sérgio Pacheco, integrantes do secretariado municipal e o coordenador de marketing da Refix (Xereta), Caio Andrade.

Saiba Mais:

No encontro realizado na última quarta-feira, os participantes finalizaram orientações sobre segurança, logística e circulação do veículo, cujo trajeto foi inserido no sistema PMP (Sem Papel). O Arena Atacado manterá sua participação como apoiador da iniciativa.