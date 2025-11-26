O comércio piracicabano deve receber um impulso importante neste fim de ano. Segundo pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), elaborada pela empresa Olhar Público, 70,8% dos moradores afirmam que pretendem comprar presentes de Natal. A intenção de consumo é maior entre pessoas de 25 a 44 anos e famílias com renda acima de R$ 2.040, reforçando o perfil tradicional dos consumidores que movimentam a data.
A pesquisa também aponta que a maioria pretende presentear de duas a cinco pessoas, mantendo o caráter familiar da celebração. Para o varejo local, esse comportamento amplia as expectativas de vendas e coloca o período como o mais significativo do ano.
Pagamentos digitais ganham força
O levantamento mostra que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado, com 21,3% das escolhas. A preferência crescente pelo formato instantâneo reflete a busca por praticidade e rapidez nas compras, especialmente em datas movimentadas. Logo depois aparecem o cartão de débito (17,5%) e o crédito parcelado (12,5%), que seguem fortes entre os consumidores.
Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, esse tipo de informação ajuda os comerciantes a ajustarem estratégias, promoções e formas de atendimento. Para ele, compreender as tendências é essencial para aproveitar o potencial da data e melhorar a experiência de compra.
Itens mais procurados e quanto o consumidor deve gastar
Entre os produtos mais buscados para a data, roupas e calçados lideram a preferência, seguidos por brinquedos e por cosméticos e perfumaria. As categorias refletem tanto a diversidade de perfis dos presenteados quanto a procura por opções práticas e com boa aceitação.
Em relação aos valores, o ticket médio por presente deve variar entre R$ 50 e R$ 199, faixa escolhida por 43% dos entrevistados. A disposição para investir nesses valores reforça a expectativa de movimento intenso no varejo.
Onde os piracicabanos pretendem comprar
O Centro da cidade permanece como o principal destino de compras, citado por 30,8% dos consumidores. Em segundo lugar aparece o e-commerce, escolhido por 23,3% dos entrevistados, impulsionado pelo comportamento híbrido entre pesquisa digital e compra presencial. Shoppings e comércios de bairro também compõem o cenário, cada um com seu público característico.
O estudo aponta ainda que promoções continuam influenciando fortemente o consumidor: 62,6% afirmam que descontos pesam diretamente na decisão. Essa tendência reforça a importância de estratégias bem planejadas durante o período natalino.
Avaliação do comércio local
A percepção sobre o varejo de Piracicaba é positiva. A cidade recebeu nota média 7,9, e 44,8% dos entrevistados recomendam o município como destino de compras. Variedade de produtos e atendimento são os aspectos mais elogiados pelos consumidores.
Para a Acipi, esses resultados ajudam a mapear oportunidades e fortalecer o relacionamento com os clientes. A associação destaca que, com dados mais precisos, o comércio tem melhores condições de se preparar e atender às expectativas do público durante o período mais movimentado do ano.