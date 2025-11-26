A pesquisa também aponta que a maioria pretende presentear de duas a cinco pessoas, mantendo o caráter familiar da celebração. Para o varejo local, esse comportamento amplia as expectativas de vendas e coloca o período como o mais significativo do ano.

O comércio piracicabano deve receber um impulso importante neste fim de ano. Segundo pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), elaborada pela empresa Olhar Público, 70,8% dos moradores afirmam que pretendem comprar presentes de Natal. A intenção de consumo é maior entre pessoas de 25 a 44 anos e famílias com renda acima de R$ 2.040, reforçando o perfil tradicional dos consumidores que movimentam a data.

O levantamento mostra que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado, com 21,3% das escolhas. A preferência crescente pelo formato instantâneo reflete a busca por praticidade e rapidez nas compras, especialmente em datas movimentadas. Logo depois aparecem o cartão de débito (17,5%) e o crédito parcelado (12,5%), que seguem fortes entre os consumidores.

Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, esse tipo de informação ajuda os comerciantes a ajustarem estratégias, promoções e formas de atendimento. Para ele, compreender as tendências é essencial para aproveitar o potencial da data e melhorar a experiência de compra.

Itens mais procurados e quanto o consumidor deve gastar

Entre os produtos mais buscados para a data, roupas e calçados lideram a preferência, seguidos por brinquedos e por cosméticos e perfumaria. As categorias refletem tanto a diversidade de perfis dos presenteados quanto a procura por opções práticas e com boa aceitação.