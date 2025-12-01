O mês de dezembro contará com uma série de fenômenos astronômicos visíveis no céu noturno. A última superlua do ano ocorrerá no dia 4, marcando o início do calendário de eventos do mês. Além dela, duas chuvas de meteoros atingirão o pico de observação: a Pupidas-Velidas e a Geminidas.

Ao longo de dezembro também ocorrerão várias conjunções celestes. Esse tipo de evento acontece quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos no céu, efeito visual resultante da perspectiva terrestre, embora permaneçam separados por grandes distâncias no espaço.