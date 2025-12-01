O mês de dezembro contará com uma série de fenômenos astronômicos visíveis no céu noturno. A última superlua do ano ocorrerá no dia 4, marcando o início do calendário de eventos do mês. Além dela, duas chuvas de meteoros atingirão o pico de observação: a Pupidas-Velidas e a Geminidas.
Saiba Mais:
- Chuva forte e granizo podem atingir Piracicaba; VEJA quando
- Fiscalização desigual? Radares ignoram motos e carros levam multa
Ao longo de dezembro também ocorrerão várias conjunções celestes. Esse tipo de evento acontece quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos no céu, efeito visual resultante da perspectiva terrestre, embora permaneçam separados por grandes distâncias no espaço.
De acordo com o guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os principais fenômenos previstos para o mês são:
Principais eventos astronômicos de dezembro
- 4/12 — Conjunção entre a Lua e o aglomerado estelar Plêiades (M45), visível na direção noroeste durante a madrugada, na constelação de Touro. No mesmo dia, ocorre a Lua Cheia no perigeu, caracterizando a superlua, observável durante toda a noite.
- 7/12 — Pico da chuva de meteoros Pupidas-Velidas, com início de observação a partir das 21h na direção sudeste. Também haverá conjunção entre a Lua e Júpiter antes do amanhecer, na direção noroeste, na constelação de Gêmeos.
- 10/12 — Conjunção entre a Lua e a estrela Regulus, visível durante a madrugada na direção oeste, na constelação de Leão.
- 14/12 — Pico da chuva de meteoros Geminidas, com observação prevista a partir das 22h, na direção nordeste.
- 18/12 — Conjunção entre a Lua, o planeta Mercúrio e a estrela Antares, observável durante a aurora na direção leste, nas constelações de Ofiúco e Escorpião.
- 21/12 — Solstício de verão no Hemisfério Sul, às 12h03, marcando o início da estação.
- 26/12 — Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, na direção noroeste, na constelação de Peixes.
O guia de efemérides astronômicas é produzido pelo Observatório do Valongo desde 2016 e reúne indicações de visibilidade de astros ao longo do ano, além de orientações sobre como localizar os fenômenos no céu.
A versão completa do material, referente a 2025, inclui mapas celestes e informações detalhadas e está disponível para download gratuito. Aplicativos de astronomia também podem auxiliar na identificação dos eventos e na observação noturna.