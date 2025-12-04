04 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVIDADE

CNH terá renovação automática a quem não cometer infrações; veja

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, na presente semana, uma resolução que dispensa a exigência de aulas em autoescolas para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

VEJA MAIS:

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou ao Jornal da CBN que a medida visa facilitar a renovação da CNH para o motorista que cumpre as normas de trânsito.

"O condutor que não tiver pontos, que assegurar uma presença no trânsito segura para ele, para outros veículos e para pedestres terá facilidade para renovar, em alguns casos, inclusive, com renovação automática da carteira", pontuou o ministro.

Habilitação e Veículos Automáticos

Renan Filho mencionou, ainda, o uso de veículos automáticos no processo de obtenção da habilitação, com o intuito de reduzir custos e simplificar o procedimento."Obviamente, haverá uma transição, porque as autoescolas, os instrutores autônomos precisarão ofertar o serviço de formação no carro automático. Ou o cidadão terá que possuir um carro automático", explicou.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O ministro disse estar preparado para sustentar as modificações em discussões no Congresso e no Judiciário, citando apoio expressivo ao projeto por tornar o processo de CNH menos oneroso e complexo.

Fim do exame psicológico

Paralelamente à resolução do Contran, o governo estuda eliminar a obrigatoriedade do exame psicológico para a primeira CNH, abrangendo motoristas profissionais. A proposta será tema de discussão em reunião entre Renan Filho (Transportes) e Rui Costa (Casa Civil) nesta quarta-feira (3).Técnicos envolvidos no assunto argumentam que a taxa de reprovação nos testes é de 0,01%, o que questiona a manutenção da exigência.

Outra mudança considerada pelo governo é a renovação automática para o motorista que se qualifica como bom condutor. Atualmente, este é definido como aquele que não comete infrações de trânsito durante um ano, critério que pode ser revisto. Estas propostas, que não estão inclusas na resolução do Contran, poderão ser encaminhadas por projeto de lei ou Medida Provisória.O anúncio das medidas adicionais está previsto para ocorrer em cerimônia organizada no Palácio do Planalto.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários