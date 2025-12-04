O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou ao Jornal da CBN que a medida visa facilitar a renovação da CNH para o motorista que cumpre as normas de trânsito.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, na presente semana, uma resolução que dispensa a exigência de aulas em autoescolas para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

"O condutor que não tiver pontos, que assegurar uma presença no trânsito segura para ele, para outros veículos e para pedestres terá facilidade para renovar, em alguns casos, inclusive, com renovação automática da carteira", pontuou o ministro.

Habilitação e Veículos Automáticos

Renan Filho mencionou, ainda, o uso de veículos automáticos no processo de obtenção da habilitação, com o intuito de reduzir custos e simplificar o procedimento."Obviamente, haverá uma transição, porque as autoescolas, os instrutores autônomos precisarão ofertar o serviço de formação no carro automático. Ou o cidadão terá que possuir um carro automático", explicou.

O ministro disse estar preparado para sustentar as modificações em discussões no Congresso e no Judiciário, citando apoio expressivo ao projeto por tornar o processo de CNH menos oneroso e complexo.

Fim do exame psicológico