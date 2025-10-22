Veja as novas regras para tirar CNH sem autoescola

O novo modelo de instrutor autônomo introduz maior flexibilidade no processo de formação de condutores. O profissional responsável por dar as aulas deve verificar o cumprimento dos requisitos e realizar o curso específico para obter a Credencial de Instrutor.

O Ministério dos Transportes apresentou propostas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com potencial para modificar o mercado de trabalho. Uma das principais novidades é a previsão de que instrutores autônomos possam ministrar aulas práticas de direção, desvinculando-se das autoescolas. O projeto está em consulta pública, permitindo a participação da sociedade.

Especialistas indicam que o agendamento das aulas poderá ser ajustado à disponibilidade do aluno e do instrutor, facilitando o acesso para indivíduos com horários restritos. Também há uma projeção de que o custo total para a formação de condutores possa diminuir, em aproximadamente 80%.

O curso de formação, que será oferecido gratuitamente pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), terá foco no desenvolvimento de habilidades pedagógicas e no aprofundamento do conhecimento técnico das leis de trânsito. Os instrutores serão submetidos a uma avaliação final para receberem o certificado de conclusão. O veículo utilizado nas aulas deve atender às normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ser identificado como veículo de ensino.

O registro dos instrutores é consultável via sites oficiais - como o do Detran - garantindo a certificação do profissional. Vale ressaltar que antes de fechar contrato de aulas, recomenda-se ao futuro condutor consultar a reputação do instrutor e, quando possível, buscar indicações.

Regulamentação para ser instrutor