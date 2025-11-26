Um Projeto de Lei (PL 3412/23) em análise na Câmara dos Deputados busca modificar o sistema de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), propondo a redução de 1/3 dos pontos acumulados para condutores que não cometerem novas infrações por um período de seis meses.

Caso o texto seja aprovado, o Código de Trânsito Brasileiro deverá ser alterado. Segundo a Agência Câmara, a proposta tramitará em caráter conclusivo, sendo analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para votação no Senado Federal.