MOTORISTAS DE OLHO

Nova lei pode reduzir pontos na CNH após período sem infrações

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
PL que está na Câmara dos Deputados busca reduzir em 1/3 pontos na CNH de motoristas que não cometeram infrações nos últimos seis meses
PL que está na Câmara dos Deputados busca reduzir em 1/3 pontos na CNH de motoristas que não cometeram infrações nos últimos seis meses

Um Projeto de Lei (PL 3412/23) em análise na Câmara dos Deputados busca modificar o sistema de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), propondo a redução de 1/3 dos pontos acumulados para condutores que não cometerem novas infrações por um período de seis meses.

Caso o texto seja aprovado, o Código de Trânsito Brasileiro deverá ser alterado. Segundo a Agência Câmara, a proposta tramitará em caráter conclusivo, sendo analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para votação no Senado Federal.

Regras Atuais de Pontuação
Atualmente, o período máximo para a somatória de pontos é de 12 meses, contados a partir da primeira infração. De acordo com o Detran de São Paulo, o condutor que não atinge o limite legal de pontuação neste intervalo não tem restrições em sua CNH.

Em setembro, o Detran-SP emitiu cerca de 418 mil notificações de suspensão ou cassação da CNH, sendo que parte desses documentos envolvia infrações cometidas nos anos de 2020 e 2021.

O sistema de pontuação é escalonado conforme a gravidade da infração:

  • Infrações gravíssimas: 7 pontos.
  • Infrações graves: 5 pontos.
  • Infrações médias: 4 pontos.
  • Infrações leves: 3 pontos.

Desde 2020, o limite máximo de pontuação para a suspensão da CNH varia de acordo com o número de infrações gravíssimas cometidas pelo motorista:

  • 40 pontos: Para condutores que não cometeram infrações gravíssimas.
  • 30 pontos: Para quem cometeu uma infração gravíssima.
  • 20 pontos: Para quem cometeu duas ou mais infrações gravíssimas.

Ao atingir o limite estabelecido, o condutor está sujeito à suspensão da carteira de motorista.

