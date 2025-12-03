Um homem morreu após ser atingido por uma barra enquanto realizava um exercício em uma academia em Olinda (PE). Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, foi atingido no tórax e recebeu atendimento inicial de funcionários do local. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce, mas não resistiu. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.

Saiba Mais:

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º), na RW Academia, e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que Ronald executa o supino reto com barra livre, quando o equipamento escapa de suas mãos e atinge a região do peito. Após o impacto, ele ainda se levanta, mas cai no chão pouco depois.