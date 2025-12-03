03 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA EM ACADEMIA

VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA, mas não resistiu
Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA, mas não resistiu

Um homem morreu após ser atingido por uma barra enquanto realizava um exercício em uma academia em Olinda (PE). Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, foi atingido no tórax e recebeu atendimento inicial de funcionários do local. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce, mas não resistiu. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.

Saiba Mais:

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º), na RW Academia, e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que Ronald executa o supino reto com barra livre, quando o equipamento escapa de suas mãos e atinge a região do peito. Após o impacto, ele ainda se levanta, mas cai no chão pouco depois.

A academia divulgou uma nota em suas redes sociais informando que prestou atendimento imediato e acionou o socorro especializado. No comunicado, a empresa declarou solidariedade à família e afirmou que está disponível para prestar apoio aos parentes do aluno.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia de Rio Doce registrou, nesta terça-feira (2), a ocorrência como morte acidental.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários