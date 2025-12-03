O verão traz um aumento significativo nos casos de superaquecimento. Como os cães eliminam calor principalmente pela respiração, os dias muito quentes podem levar à intermação. Os sinais mais comuns são cansaço repentino, salivação intensa, vômitos e respiração ofegante. Para prevenir, ofereça sombra constante, garanta circulação de ar e disponibilize água fresca o tempo todo — inclusive durante passeios. E uma regra que não muda: pet nunca deve ser deixado sozinho dentro do carro, nem por minutos.

As semanas que antecedem o fim de ano costumam transformar a rotina das famílias — e dos pets. Entre viagens, casas cheias, fogos de artifício e temperaturas mais altas, cães e gatos podem enfrentar estresse, riscos à saúde e até acidentes. Para evitar problemas, especialistas da Elanco Saúde Animal reuniram orientações práticas sobre como atravessar a temporada de festas com tranquilidade.

Ceias e confraternizações são irresistíveis para os animais, que aproveitam qualquer descuido para “pescar” algo da mesa. Mas alimentos típicos das festas — como chocolates, uvas passas, embutidos, alho, cebola e pratos gordurosos — podem ser tóxicos. A recomendação é simples: não ofereça comida de humanos e oriente os convidados a evitar “agradinhos”. Se quiser incluí-los na comemoração, aposte em petiscos próprios para pets.

Barulhos e estresse: como evitar fugas

O barulho de fogos de artifício segue como um dos principais gatilhos de medo. Para minimizar o impacto, mantenha o pet em um ambiente protegido, com portas e janelas fechadas, além de ruídos suaves ao fundo, como música relaxante. A identificação precisa estar atualizada: plaquinha e microchip são fundamentais caso o animal se assuste e fuja. Vídeos com sons calmantes disponíveis na internet também podem ajudar a criar um clima mais tranquilo.

Proteção contra parasitas durante o verão

Com mais umidade e calor, pulgas e carrapatos se reproduzem com maior facilidade. O uso contínuo de produtos antiparasitários evita problemas de saúde tanto nos pets quanto na família.

Preparativos para viagens