As semanas que antecedem o fim de ano costumam transformar a rotina das famílias — e dos pets. Entre viagens, casas cheias, fogos de artifício e temperaturas mais altas, cães e gatos podem enfrentar estresse, riscos à saúde e até acidentes. Para evitar problemas, especialistas da Elanco Saúde Animal reuniram orientações práticas sobre como atravessar a temporada de festas com tranquilidade.
Calor extremo exige atenção redobrada
O verão traz um aumento significativo nos casos de superaquecimento. Como os cães eliminam calor principalmente pela respiração, os dias muito quentes podem levar à intermação. Os sinais mais comuns são cansaço repentino, salivação intensa, vômitos e respiração ofegante. Para prevenir, ofereça sombra constante, garanta circulação de ar e disponibilize água fresca o tempo todo — inclusive durante passeios. E uma regra que não muda: pet nunca deve ser deixado sozinho dentro do carro, nem por minutos.
Alimentação nas festas pode ser perigosa
Ceias e confraternizações são irresistíveis para os animais, que aproveitam qualquer descuido para “pescar” algo da mesa. Mas alimentos típicos das festas — como chocolates, uvas passas, embutidos, alho, cebola e pratos gordurosos — podem ser tóxicos. A recomendação é simples: não ofereça comida de humanos e oriente os convidados a evitar “agradinhos”. Se quiser incluí-los na comemoração, aposte em petiscos próprios para pets.
Barulhos e estresse: como evitar fugas
O barulho de fogos de artifício segue como um dos principais gatilhos de medo. Para minimizar o impacto, mantenha o pet em um ambiente protegido, com portas e janelas fechadas, além de ruídos suaves ao fundo, como música relaxante. A identificação precisa estar atualizada: plaquinha e microchip são fundamentais caso o animal se assuste e fuja. Vídeos com sons calmantes disponíveis na internet também podem ajudar a criar um clima mais tranquilo.
Proteção contra parasitas durante o verão
Com mais umidade e calor, pulgas e carrapatos se reproduzem com maior facilidade. O uso contínuo de produtos antiparasitários evita problemas de saúde tanto nos pets quanto na família.
Preparativos para viagens
Se o pet vai acompanhar a família, é importante programar tudo com antecedência. Um check-up veterinário garante que as vacinas estejam em dia e permite a emissão do atestado de saúde. Na viagem, utilize caixas de transporte adequadas, faça pausas frequentes para hidratação e deixe medicamentos e documentos acessíveis. Cada animal tem necessidades específicas — por isso, orientação profissional individualizada é essencial.
Pets idosos merecem cuidados especiais
Animais mais velhos costumam sentir mais desconforto com mudanças de ambiente e altas temperaturas. Para evitar quedas e dores, mantenha superfícies seguras, deixe água e ração em locais de fácil acesso e siga rigorosamente as medicações recomendadas pelo veterinário.
Abandono é crime e tem punição
Com a chegada das férias, aumentam os casos de abandono — uma prática cruel e ilegal, prevista na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Se a família não puder levar o animal, o ideal é buscar alternativas como hotéis, creches, pet sitters ou pessoas de confiança. Um pet é um compromisso de longo prazo, e cada tutor é responsável pelo bem-estar daquele que escolheu acolher.
Com planejamento e atitudes simples, é possível viver as festas com leveza, garantindo que cães e gatos também aproveitem a época mais movimentada do ano em segurança.