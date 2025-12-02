Quando os primeiros sinais da velhice começam a aparecer — caminhadas mais lentas, longos períodos de descanso ou reações inesperadas ao ambiente — muitos tutores percebem que é hora de redobrar a atenção. O envelhecimento dos cães acontece de forma gradual, mas exige adaptações importantes para preservar a saúde física e emocional do animal.

Mudanças comportamentais que merecem atenção

A alteração no padrão de comportamento costuma ser um dos primeiros indícios de que o cão está entrando na terceira idade. Animais naturalmente ativos podem se tornar mais reservados, enquanto outros passam a demonstrar irritação em situações antes comuns. Segundo veterinários, fatores como dor, perda de audição, dificuldades de locomoção e visão comprometida estão entre as principais causas.