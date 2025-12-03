Em um país que envelhece mais rápido do que forma novos profissionais de saúde, a Coreia do Sul tem apostado em uma solução inusitada: bonecas robóticas capazes de conversar, lembrar medicamentos e até identificar sinais de emergência. Os dispositivos, chamados Hyodol, deixaram de ser apenas um experimento em Seul e se tornaram parte de programas de bem-estar em diversas cidades.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Companheiros digitais em lares solitários

O projeto começou em 2019, no distrito de Guro, e hoje ultrapassa 12 mil unidades distribuídas. Com aparência infantil e funcionamento baseado em inteligência artificial semelhante à do ChatGPT, a boneca interage com idosos em tempo real, incentiva rotinas como hora das refeições e monitora movimentos por meio de sensores internos.