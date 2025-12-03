Nos últimos meses, cresceu o número de beneficiários enquadrados nos valores complementares. Apenas o benefício destinado à primeira infância alcançou 9,1 milhões de crianças menores de 6 anos, reforçando a prioridade do programa nesta faixa etária. Além disso, mais de 600 mil gestantes e nutrizes receberam o repasse adicional, enquanto cerca de 15 milhões de jovens entre 7 e 18 anos também foram contemplados com pagamentos extras.

O governo federal confirmou que os valores extras do Bolsa Família continuam ativos e têm ampliado o alcance da política de transferência de renda. Os adicionais, voltados especialmente para crianças e gestantes, seguem como parte essencial da estratégia para reduzir desigualdades e fortalecer o orçamento das famílias mais vulneráveis.

Esses valores complementares funcionam como um incremento ao repasse tradicional: famílias com crianças de até 6 anos têm direito a R$ 150 por dependente; gestantes, nutrizes e adolescentes recebem R$ 50 adicionais. O sistema também garante um mínimo de R$ 142 por pessoa e complementa valores quando a renda familiar não atinge os R$ 600 mensais.

O impacto desses adicionais já aparece em indicadores sociais. Levantamentos recentes mostram melhora no estado nutricional das crianças brasileiras: entre 2019 e 2023, o percentual de menores com IMC adequado subiu de 58,26% para 67,46%, acompanhado pela queda da desnutrição e da obesidade infantil. Os dados reforçam a eficácia da política de proteção à infância.

Para seguir recebendo o benefício, o governo orienta as famílias a manterem os dados atualizados no Cadastro Único. O calendário de pagamentos continua sendo organizado conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) e ocorre ao longo de cada mês.