A iniciativa surge em meio às mudanças aprovadas pelo Contran nesta semana, que eliminaram a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja obter a primeira habilitação. A decisão abre espaço para que o processo seja mais barato e menos burocrático, segundo o governo.

O governo federal prepara uma ampla reformulação nas normas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pretende facilitar a vida de quem mantém um histórico limpo no trânsito. A proposta, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, inclui a possibilidade de renovação automática para motoristas considerados “bons condutores”.

Renan Filho, em entrevista ao Jornal da CBN, afirmou que a simplificação deve atingir também quem já é habilitado. Ele explicou que motoristas que não registrarem infrações ao longo do período determinado terão prioridade na renovação — e, em algumas situações, nem precisarão realizar etapas presenciais.

Outro ponto em estudo é permitir que o exame de direção seja feito com veículos automáticos. A mudança exigirá adaptação das autoescolas e instrutores, que deverão oferecer carros desse tipo, ou do candidato, que poderá usar seu próprio veículo automático para o teste. O ministro reconheceu que haverá um período de transição, mas argumentou que a medida traz mais praticidade e economia.

O pacote de alterações, porém, não se limita ao processo de aprendizagem. Uma das propostas mais polêmicas que devem ser debatidas nesta quarta-feira (3), em reunião entre Renan Filho e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o fim do exame psicológico obrigatório para novos motoristas — inclusive profissionais. Técnicos envolvidos no tema afirmam que apenas 0,01% dos candidatos é reprovado, o que tornaria a etapa pouco eficiente.