Adeus às unhas de gel: proibição entra em vigor este mês

Ambas são classificadas como CMR categoria 1B, compostos reconhecidos por apresentarem riscos à fertilidade e ao desenvolvimento fetal, segundo a Comissão Europeia. Essa ação visa proteger consumidores e profissionais da beleza de potenciais danos à saúde.

A partir de 1º de setembro de 2025, a União Europeia proibiu o uso de duas substâncias químicas presentes em esmaltes e géis para unhas: o óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina (TPO) e a dimetiltoluidina (DMTA).

De acordo com a Anvisa, atualmente não há restrição ao uso dessa substância no Brasil. Porém, a medida europeia acendeu um alerta no mercado de cosmética: será que esse tipo de esmalte é tóxico mesmo?

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que o TPO foi proibido?

A decisão se baseia em estudos com roedores, que mostraram que, em doses elevadas, o TPO pode causar alterações na fertilidade, danos aos órgãos reprodutivos e efeitos cancerígenos.

Impactos para o setor de beleza e consumidores

A proibição vai além da simples retirada do mercado dos produtos atuais: salões precisam descartar ou devolver estoques que contenham essas substâncias imediatamente. Além disso, fabricantes devem reformular seus produtos para oferecer alternativas seguras. A medida gera um impacto direto na rotina dos profissionais, que terão que adaptar equipamentos e técnicas, e também no consumidor, que verá mudanças nas opções disponíveis.