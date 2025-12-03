O Banco Central iniciou um novo capítulo na história do dinheiro brasileiro: as cédulas da primeira família do Real, em circulação desde 1994, começaram a ser retiradas definitivamente do dia a dia. A medida, publicada no Diário Oficial da União em julho de 2024, determina que bancos passem a reter essas notas sempre que entrarem em operações rotineiras — como pagamentos, depósitos ou compensações.

Apesar do simbolismo de encerrar três décadas de uso, o BC reforça que as antigas cédulas continuam com valor legal. Ou seja, ainda podem ser usadas normalmente no comércio, sem necessidade de correria para trocas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que o BC está recolhendo as notas antigas?