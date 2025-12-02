O governo dos Estados Unidos elevou o tom nesta terça-feira (02). O presidente Donald Trump declarou que países envolvidos no envio de drogas para o território norte-americano poderão sofrer ataques militares. A fala ocorreu durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, quando o mandatário voltou a mencionar a rota de cocaína que sai da Colômbia em direção aos EUA.
Segundo Trump, sua gestão está empenhada em uma “guerra direta” contra cartéis latino-americanos. Nas últimas semanas, embarcações venezuelanas e colombianas já foram alvos de ofensivas navais comandadas pelos Estados Unidos, sob o argumento de combate ao tráfico internacional.
As declarações aprofundam o clima de instabilidade entre Washington e Caracas. As relações, já desgastadas há anos, ganharam novo contorno após um ultimato dirigido ao presidente Nicolás Maduro, seguido por ameaças públicas de intervenção. A escalada ocorre ao mesmo tempo em que aumentam os relatos de interceptações de barcos na costa do Caribe.
Trump reiterou que qualquer governo considerado conivente com organizações criminosas que abastecem o mercado de drogas norte-americano “estará sujeito a ações imediatas”, reforçando a postura de confronto adotada por sua administração.