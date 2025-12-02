Douglas Alves da Silva, 26 anos, foi preso após atropelar e arrastar Tainara Souza Santos por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. O crime, registrado como tentativa de feminicídio, ocorreu no domingo (30) motivado por ciúmes, segundo a investigação policial.

Douglas não aceitava o fim do relacionamento da jovem, que havia iniciado um novo vínculo afetivo.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu e foi localizado horas depois em um hotel na zona leste da capital. De acordo com a polícia, ele resistiu à prisão e foi encontrado com ferimentos, sendo detido e encaminhado para atendimento médico antes de seguir para a delegacia.