30 de novembro de 2025
VÍDEO

Homem morre em ataque brutal ao invadir recinto de leoa em zoo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A leão iniciou o ataque fatal logo que o homem acessou o recinto por uma árvore.
 Frequentadores de um zoológico viveram momentos de terror neste domingo (30), quando um homem foi atacado e morto após romper todas as barreiras de segurança, escalar uma estrutura de seis metros e mergulhar diretamente no recinto de uma leoa adulta.

O que veio depois foi pânico, correria e desespero entre famílias que lotavam o zoológico " Parque Arruda Câmara". Em questão de segundos, o invasor, que desceu por uma árvore, foi atacado de forma violenta pelo animal, diante de visitantes que não conseguiam acreditar na cena que se desenrolava.

Funcionários correram, alarmes foram acionados, pais puxaram crianças às pressas, mas já era tarde demais. O ataque foi fatal. A Prefeitura de João Pessoa confirmou a sequência dos fatos e fechou o parque imediatamente, enquanto a Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica iniciaram uma investigação rigorosa sobre como o homem conseguiu ultrapassar todas as barreiras e entrar em área proibida.

A tragédia paralisou o zoológico e deixou a cidade em choque. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame necroscópico.

