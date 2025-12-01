Piracicaba, berço de grandes embaixadores do samba paulistano, se prepara para celebrar o Dia Nacional do Samba com a primeira edição do projeto Samba Pira: Sons e Saberes do Nosso Chão – 2025. Idealizado pelo sambista, artesão e produtor cultural Juca Ferreira, o evento homenageia a piracicabana Madrinha Eunice, figura central na história do samba paulista.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Piracicaba, conhecida por sua culinária típica – da pamonha ao peixe assado – e por manifestações tradicionais como o samba de lenço, o cururu e a música caipira, também carrega forte vínculo com o universo do samba. De Tia Ciata, no Rio de Janeiro, à Madrinha Eunice, em São Paulo, a cidade reafirma seu papel na formação cultural desse gênero que vai muito além da música: é história, identidade e ancestralidade.