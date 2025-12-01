A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciou a retificação de seu Concurso Público, que visa preencher sete vagas para profissionais com níveis de escolaridade médio e superior.
O documento de retificação (Retificação I) estabeleceu o dia 9 de janeiro de 2026 como a nova data de vencimento para o boleto bancário da inscrição, além de promover outras alterações em subitens do edital.
Veja os cargos
As sete oportunidades estão distribuídas entre as cidades de São Paulo e São Vicente. Para a cidade de São Paulo, estão disponíveis seis vagas nos seguintes cargos: Assistente Operacional III (Conservação e Manutenção); Analista de Informática III (Desenvolvimento de Sistemas Institucionais); Analista de Informática II (Redes e Infraestrutura); Assistente de Suporte Acadêmico IV (Administração de Sistemas de Computação de Alto Desempenho); Assistente de Suporte Acadêmico IV (Computação de Alto Desempenho e Computação em Nuvem); e Assistente de Suporte Acadêmico IV (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Engenharia Eletrônica).
Para a cidade de São Vicente, está disponível uma vaga para Assistente de Suporte Acadêmico III (Análises Químicas, Biológicas e Biotecnológicas).
Remuneração e benefícios
Os profissionais admitidos atuarão em uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração mensal varia entre R$ 5.175,77 e R$ 12.456,12.
A remuneração será acrescida de benefícios como vale alimentação, vale transporte, além de planos de saúde e odontológico (ambos por adesão).
Inscrições e processo seletivo
As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h de 1º de dezembro de 2025 até as 23h59 de 8 de janeiro de 2026 (horário de Brasília), exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.
As taxas de inscrição variam de R$ 136,00 a R$ 202,00. Candidatos elegíveis podem solicitar a redução da taxa nos dias 1º e 3 de dezembro de 2025.
A classificação dos participantes será determinada por meio de Prova Objetiva, Prova Dissertativa e Prova de Títulos. O conteúdo programático inclui questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos.