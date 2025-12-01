O documento de retificação (Retificação I) estabeleceu o dia 9 de janeiro de 2026 como a nova data de vencimento para o boleto bancário da inscrição, além de promover outras alterações em subitens do edital.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciou a retificação de seu Concurso Público, que visa preencher sete vagas para profissionais com níveis de escolaridade médio e superior.

As sete oportunidades estão distribuídas entre as cidades de São Paulo e São Vicente. Para a cidade de São Paulo, estão disponíveis seis vagas nos seguintes cargos: Assistente Operacional III (Conservação e Manutenção); Analista de Informática III (Desenvolvimento de Sistemas Institucionais); Analista de Informática II (Redes e Infraestrutura); Assistente de Suporte Acadêmico IV (Administração de Sistemas de Computação de Alto Desempenho); Assistente de Suporte Acadêmico IV (Computação de Alto Desempenho e Computação em Nuvem); e Assistente de Suporte Acadêmico IV (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Engenharia Eletrônica).

Para a cidade de São Vicente, está disponível uma vaga para Assistente de Suporte Acadêmico III (Análises Químicas, Biológicas e Biotecnológicas).

Remuneração e benefícios

Os profissionais admitidos atuarão em uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração mensal varia entre R$ 5.175,77 e R$ 12.456,12.