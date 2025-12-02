Dormir bem é mais do que um hábito saudável: é uma necessidade fisiológica essencial para manter o equilíbrio emocional e o bom funcionamento do corpo. A Associação Brasileira do Sono recomenda que adultos durmam de 7 a 9 horas por noite, mas alertas mostram que nem sempre o problema está no tempo de descanso — e sim na estrutura onde se dorme.

Profissionais do setor afirmam que muitas pessoas convivem com desconfortos sem perceber que o colchão deixou de oferecer o suporte adequado. Segundo Jeziel Rodrigues, especialista do sono da rede Anjos Colchões & Sofás, a vida útil da peça está diretamente ligada ao material e à intensidade de uso. Modelos de molas, por exemplo, costumam durar mais que os de espuma, mas todos apresentam desgaste natural. “Quando a sustentação diminui, o corpo tende a buscar posições inadequadas, prejudicando a postura e a qualidade do sono”, observa.

Sinais de que seu colchão perdeu a função