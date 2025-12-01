A forma de monitoramento levou um motorista de aplicativo da região a iniciar um abaixo-assinado digital com pedido de revisão do sistema. Ele afirma que a configuração atual impede o registro de motos e, por isso, não assegura tratamento igual entre todos os usuários da via.

A instalação recente de radares pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em rodovias de Piracicaba e cidades próximas, incluindo a SP-304, abriu discussão sobre a abrangência da fiscalização. Como os equipamentos registram apenas a parte dianteira dos veículos, motocicletas não têm a placa capturada.

O motorista lembra que o conjunto antigo de radares, retirado em 2020 após o encerramento de contrato, realizava leitura tanto frontal quanto traseira. Para ele, a mudança limita o alcance da fiscalização e cria diferença entre veículos de quatro rodas e motocicletas.

Em suas declarações, o motorista afirma apoiar o uso de equipamentos eletrônicos, mas critica o modelo adotado. Ele também menciona a possibilidade de erro quando motos e carros passam simultaneamente pela área monitorada, o que, segundo sua avaliação, pode gerar autuações indevidas.

Com esse entendimento, o autor da iniciativa solicita no documento a suspensão dos aparelhos atualmente em operação. O texto cita o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece igualdade de tratamento legal, e menciona riscos de atribuição incorreta de velocidade em situações específicas de trânsito.

O que diz o DER