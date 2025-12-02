A discussão sobre transformar o abandono afetivo em causa legítima para excluir herdeiros voltou ao centro do debate jurídico brasileiro. O tema, que envolve diretamente o envelhecimento da população e o dever de cuidado entre familiares, ganhou fôlego no Congresso e encontra respaldo em julgamentos que reconhecem a omissão como violação grave.

Proposta que muda o Código Civil ganha apoio

O Projeto de Lei 3.145/2015 — em tramitação há quase uma década — pretende atualizar o Código Civil para permitir a deserdação de filhos e netos que deixem pais ou avós em situação de vulnerabilidade emocional, material ou de saúde. Hoje, a legislação só prevê exclusão em hipóteses como tentativa de homicídio, ofensa grave, violência ou crimes relacionados ao testamento.

A iniciativa recebeu pareceres favoráveis em comissões ligadas à proteção da pessoa idosa, um reflexo direto do crescimento acelerado da população acima dos 60 anos e do aumento de denúncias de negligência familiar.

Judiciário começa a reconhecer a omissão como violação