A Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), mantida pela Fundação Municipal de Piracicaba (Fumep) e vinculada à Prefeitura de Piracicaba, lançou o Edital 05/2025 com todas as orientações para o Exame de Bolsas 2026. O processo é direcionado aos estudantes que desejam ingressar no primeiro semestre do próximo ano nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Administração, Ciências Contábeis e Ciências da Computação.

Ao todo, serão oferecidas seis bolsas de estudo, com descontos que variam de 30% a 100%. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição, entre os dias 13 e 22 de janeiro. Para efetuar o cadastro, o candidato precisa preencher corretamente informações pessoais, como número do RG, nome completo, telefones de contato (celular, WhatsApp e recado), e-mail, nível de escolaridade, curso pretendido, tipo de instituição onde concluiu ou está concluindo o ensino médio (pública ou privada), além de sua cor/etnia e como conheceu os cursos da EEP.