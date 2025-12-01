Têm direito ao pagamento integral os funcionários que trabalharam durante todo o ano. Para os contratados ao longo do ano-calendário, o benefício deve ser pago de forma proporcional ao período trabalhado.

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário encerrou-se na última sexta-feira (28). Os empregadores têm agora até 20 de dezembro para efetuar o depósito da segunda e última parcela do benefício.

O cálculo do 13º salário é realizado dividindo-se a remuneração integral do trabalhador por 12, multiplicando-se o resultado pelo número de meses em serviço.

Além do salário-base, integram o cálculo parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões.

A primeira parcela é calculada com base na média salarial dos meses de janeiro a novembro. A segunda parcela, por sua vez, corresponde a até 11/12 avos da remuneração e inclui os descontos referentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Imposto de Renda, quando aplicáveis.

Fiscalização e denúncias