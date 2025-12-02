A tarde desta terça-feira (02) foi marcada por relatos de instabilidade em diferentes serviços online, incluindo ferramentas de inteligência artificial e sistemas da própria Cloudflare. O problema, percebido inicialmente por usuários de grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, reacendeu o alerta após episódios recentes de falhas mais amplas.

Por volta das 15h, o painel oficial de status da empresa indicava a realização de uma manutenção programada — fator que pode explicar o aumento de notificações no DownDetector. Embora o volume de queixas ainda fosse considerado baixo, acessos a plataformas como ChatGPT e Gemini apresentaram lentidão e erros pontuais, especialmente relacionados ao sistema de DNS, um dos pilares do funcionamento da internet.