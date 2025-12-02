Uma família denuncia que um garoto de 10 anos perdeu totalmente a visão do olho direito após sucessivas agressões sofridas dentro da Escola Municipal Leonel Azevedo, na Ilha do Governador. O episódio mais grave ocorreu durante uma aula de educação física, em 18 de novembro, e hoje é apurado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Segundo a mãe, Lidia Loiola Cardoso, o menino era alvo de bullying desde 2023 — e, ao longo desse período, as provocações teriam se intensificado até chegarem à violência física. A criança, que possui uma deficiência que altera a aparência dos olhos, teria sido alvo frequente de zombarias. Lidia relata que, em pelo menos quatro situações, o filho acabou envolvido em brigas dentro da escola. Em uma delas, a irmã também foi agredida ao tentar defendê-lo.