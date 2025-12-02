Moradores do Centro e usuários do Mercadão, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar que algumas placas de sinalização instaladas no entorno do mercado estão abaixo do limite de altura permitido.

Saiba Mais:

Segundo o relato de um morador, ele bateu a cabeça em uma dessas placas na manhã de domingo (30) e sofreu um ferimento. Ele informou que caminhava pelo trecho próximo a uma das entradas do Mercadão quando não percebeu a baixa altura do equipamento.