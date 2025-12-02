Moradores do Centro e usuários do Mercadão, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar que algumas placas de sinalização instaladas no entorno do mercado estão abaixo do limite de altura permitido.
Segundo o relato de um morador, ele bateu a cabeça em uma dessas placas na manhã de domingo (30) e sofreu um ferimento. Ele informou que caminhava pelo trecho próximo a uma das entradas do Mercadão quando não percebeu a baixa altura do equipamento.
Após receber as reclamações, a equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde de segunda-feira (1º) e constatou que algumas placas estão posicionadas abaixo do nível recomendado, que é de 2 metros. Em alguns pontos, a sinalização está instalada de forma que pedestres mais altos podem ter contato direto com as estruturas.
Durante a visita ao entorno do mercado, também foi observado que o fluxo de pedestres é intenso em determinados horários, especialmente em períodos de maior movimento no comércio da região. Usuários que passaram pelo local afirmaram ter notado a proximidade das placas com a cabeça, embora não tenham registrado acidentes.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que fará vistoria no entorno do Mercadão e Centro de Especialidades Médica (Postão) e, se constatadas as situações relatadas, tomará as medidas para resolução".