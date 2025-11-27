O universo de Avatar voltou a movimentar os fãs com o lançamento do mais novo teaser de Avatar: Fogo e Cinzas, que coloca Neytiri no centro da narrativa. O vídeo, divulgado nesta semana, aposta em cenas de tensão, emoção e confronto, reforçando o peso que a personagem deve ter no terceiro filme da saga.
A prévia expande os desdobramentos deixados por Avatar: O Caminho da Água e mostra que a família formada por Neytiri e Jake Sully precisará enfrentar uma nova ofensiva humana em Pandora. Em meio ao conflito crescente, o teaser destaca o impacto emocional das escolhas do casal e o papel de seus filhos diante das ameaças que se aproximam.
A estreia de Avatar: Fogo e Cinzas está marcada para 19 de dezembro de 2025, inaugurando a reta final da franquia idealizada por James Cameron. A sequência seguinte chega apenas em 21 de dezembro de 2029, enquanto o quinto e último capítulo tem previsão para 19 de dezembro de 2031 — o que fará o encerramento da saga acontecer 22 anos após o lançamento do filme original, de 2009, caso o cronograma seja mantido.
