Piracicaba vive nesta terça-feira (2) um clima típico de começo de verão: céu carregado, nuvens densas rondando a cidade e aquela sensação constante de que o toró está prestes a cair. Um chuva leve e rápida veio, mas não aliviou o calor.
VEJA MAIS
- Pedreiro pisa em brinco, infecção avança e ele perde o pé
- Incêndio atinge depósito de sucatas e mobiliza bombeiros em Piracicaba
A pancada rápida de chuva leve caiu sobre alguns pontos da cidade, molhando o chão, levantando o cheiro marcante de terra molhada e refrescando o clima por alguns instantes. Mesmo com a trégua rápida da água, o calor segue firme: 28°C de temperatura, ventos tímidos de 11 km/h e 51% de umidade, deixando o ar quente e pegajoso
Após a garoa-relâmpago, o céu continua carregado, com nuvens escuras avançando e mantendo o visual de tempestade prestes a desabar. A cidade segue toda em alerta, olhando pra cima a cada mudança na cor das nuvens.
O clima permanece instável, dando aquela típica impressão de que a qualquer momento outra pancada pode cair — curta, leve ou nem tão leve assim.