Piracicaba vive nesta terça-feira (2) um clima típico de começo de verão: céu carregado, nuvens densas rondando a cidade e aquela sensação constante de que o toró está prestes a cair. Um chuva leve e rápida veio, mas não aliviou o calor.

A pancada rápida de chuva leve caiu sobre alguns pontos da cidade, molhando o chão, levantando o cheiro marcante de terra molhada e refrescando o clima por alguns instantes. Mesmo com a trégua rápida da água, o calor segue firme: 28°C de temperatura, ventos tímidos de 11 km/h e 51% de umidade, deixando o ar quente e pegajoso