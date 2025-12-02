02 de dezembro de 2025
EM PIRACICABA

Incêndio atinge depósito de sucatas e mobiliza bombeiros

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/Arq
Vizinhos iniciaram o combate até a chegada dos Bombeiros, que efetuaram a contenção.
Vizinhos iniciaram o combate até a chegada dos Bombeiros, que efetuaram a contenção.

  Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de sucatas no bairro Cecap, em Piracicaba, na noite desta segunda-feira (1º). As chamas começaram por volta das 23h e surpreenderam moradores da região, que tentaram controlar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo as primeiras informações, vizinhos utilizaram mangueiras e baldes de água para evitar que o incêndio se espalhasse para imóveis próximos. Minutos depois, equipes do Corpo de Bombeiros assumiram o combate às chamas e realizaram o resfriamento da área, impedindo que o fogo alcançasse outros galpões.

A Polícia Militar isolou o local e a perícia foi acionada para identificar as causas do incêndio. Até o momento, não houve registro de feridos.

As circunstâncias do início das chamas seguem sob investigação.

