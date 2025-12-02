Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de sucatas no bairro Cecap, em Piracicaba, na noite desta segunda-feira (1º). As chamas começaram por volta das 23h e surpreenderam moradores da região, que tentaram controlar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo as primeiras informações, vizinhos utilizaram mangueiras e baldes de água para evitar que o incêndio se espalhasse para imóveis próximos. Minutos depois, equipes do Corpo de Bombeiros assumiram o combate às chamas e realizaram o resfriamento da área, impedindo que o fogo alcançasse outros galpões.