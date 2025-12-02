02 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ESPERANDO VAGA

Pedreiro pisa em brinco, infecção dispara e ele perde o pé

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação e arquivo pessoal
A ferida inflamou e o homem, que aguardava vaga no hospital, perdeu o pé.
A ferida inflamou e o homem, que aguardava vaga no hospital, perdeu o pé.

 Um simples descuido virou um pesadelo para um pedreiro de 59 anos. Depois de pisar em um brinco no dia 22 de novembro, a ferida inflamou, o quadro piorou rapidamente e, no fim, ele acabou tendo o pé amputado dois dias depois, enquanto esperava por uma vaga em um hospital superlotado.

VEJA MAIS

Diabético, o homem buscou atendimento no Pronto-Socorro da cidade, tomou antibióticos e voltou para casa achando que estaria tudo sob controle.Mas a infecção avançou com força. Assustado, ele voltou ao hospital, onde foi internado às pressas. A partir dali começou o drama: aguardar transferência para a Santa Casa de Araçatuba, referência na região.

Foram dois dias inteiros na fila por uma vaga.Quando finalmente conseguiram a transferência, em 22 de novembro, veio o choque: o pé estava tomado pela infecção e os médicos informaram que não havia mais o que fazer — a amputação seria inevitável.

A família afirma que a demora matou qualquer chance de evitar o pior.

A Santa Casa de Araçatuba divulgou nota dizendo que lamenta o ocorrido, mas que o hospital estava enfrentando uma situação de superlotação extrema.Segundo a direção, a unidade atende quase 1 milhão de pessoas de 40 municípios.

94% dos leitos são ocupados por pacientes do SUS. A cada 12 horas chegam 80 a 100 pedidos de internação, e o hospital só consegue atender metade.

Nas últimas semanas, a demanda subiu 30% acima da capacidade, obrigando pacientes a serem atendidos até nos corredores.

A instituição também explicou que a transferência depende da CROSS, que regula as vagas na rede pública, e que a superlotação impediu o aceite imediato do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários