Um simples descuido virou um pesadelo para um pedreiro de 59 anos. Depois de pisar em um brinco no dia 22 de novembro, a ferida inflamou, o quadro piorou rapidamente e, no fim, ele acabou tendo o pé amputado dois dias depois, enquanto esperava por uma vaga em um hospital superlotado.

Diabético, o homem buscou atendimento no Pronto-Socorro da cidade, tomou antibióticos e voltou para casa achando que estaria tudo sob controle.Mas a infecção avançou com força. Assustado, ele voltou ao hospital, onde foi internado às pressas. A partir dali começou o drama: aguardar transferência para a Santa Casa de Araçatuba, referência na região.