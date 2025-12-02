O evento também marcará o lançamento oficial, pela CPLCERVA (Cadeia Produtiva Local da Indústria de Máquinas, Equipamentos e Serviços para Cervejarias), do programa SustainBeer Brasil, um movimento coletivo dedicado à inovação, à economia circular e à transição sustentável da cadeia produtiva cervejeira.

O Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias Metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) realiza, na próxima quarta-feira (3), às 14h, o seminário “Sustentabilidade na Cadeia Produtiva da Indústria Cervejeira”, que contará com a participação de Paulo de Tarso Petroni, diretor-geral da CervBrasil e do Instituto Rever. Recém-chegado da COP-30, onde integrou discussões internacionais sobre clima, transição ecológica e políticas globais de sustentabilidade, Petroni trará a Piracicaba uma leitura atualizada sobre os desafios ambientais e produtivos que mobilizam o setor cervejeiro em escala mundial, aproximando tendências globais da realidade de indústrias, fabricantes de equipamentos e cervejeiros da região.

A iniciativa é co-realizada pelos polos e associações cervejeiras de Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto, que, juntos, reúnem aproximadamente 120 cervejarias, configurando um dos ecossistemas cervejeiros mais robustos e dinâmicos do interior paulista. Essa articulação fortalece a integração institucional entre diferentes territórios e amplia a capacidade de ação coordenada do setor.

Para o presidente do Simespi, Erick Gomes, o seminário representa um marco na consolidação de políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor cervejeiro. “A cadeia cervejeira envolve indústria, tecnologia, turismo e inovação. O lançamento do SustainBeer Brasil reforça o compromisso regional do Simespi com práticas responsáveis, inovadoras e colaborativas, alinhadas às demandas globais de sustentabilidade e competitividade”, afirma.

O consultor de projetos da entidade e gestor da CPLCERVA, professor Carlos Alberto Zem, destaca que a articulação estruturada entre os quatro polos regionais amplia o alcance do programa e consolida uma base de ações contínuas voltadas ao fortalecimento competitivo do setor. “Um dos principais objetivos do SustainBeer Brasil é identificar, mapear e sistematizar as experiências de sustentabilidade já adotadas na cadeia produtiva cervejeira, incluindo práticas de eficiência hídrica e energética, reaproveitamento de resíduos, soluções de economia circular e estratégias ESG nas operações. A partir desse mapeamento, o programa busca gerar aprendizado coletivo, promover intercâmbio de conhecimento técnico e incentivar o desenvolvimento de projetos inovadores — especialmente direcionados à indústria de máquinas, equipamentos e serviços para cervejarias —, consolidando o papel da CPLCERVA como articuladora da transição sustentável no setor”, comenta Zem.