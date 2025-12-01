O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (1º), um novo conjunto de normas que reformula o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas em autoescolas, uma exigência que, segundo o governo federal, contribuía para elevar o preço da habilitação. As regras só passam a valer após publicação no Diário Oficial da União.

VEJA MAIS:

A medida surge em meio a um cenário preocupante: cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, de acordo com o Ministério dos Transportes. Uma pesquisa encomendada pela pasta em abril apontou que o custo elevado é a razão pela qual um terço da população não tira a CNH. Entre quem já dirige irregularmente, quase metade admite que não regularizou a situação por causa do valor do processo.

Instrutor autônomo e uso do próprio carro