A visitação ao público começa no sábado (06) e segue até 08 de março de 2026, sempre de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados no mesmo horário.

O 54º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba (SAC) será aberto nesta sexta-feira (05), às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Archanjo Benício D’Assumpção Dutra, localizada no armazém 14A do Engenho Central. A cerimônia de abertura inclui a premiação dos artistas selecionados.

A comissão organizadora desta edição é formada pelos artistas Carlos Alberto Valerio, Fabio Henrique Dinas de Andrade e Marcos Antonio Azevedo de Souza, além dos servidores públicos Élide Fernanda de Almeida Leite Guimarães e Fernando Oliveira da Cruz. O salão é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), em parceria com a Pinacoteca Municipal.

Reconhecido como um dos salões de arte mais tradicionais do país, o SAC tem como objetivo valorizar e incentivar a produção contemporânea por meio da participação de artistas de todas as regiões do Brasil. As obras inscritas contemplam diversas linguagens, como pintura, escultura, fotografia, instalação, vídeo e performance. Com mais de meio século de história, o Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba mantém-se como referência na cena artística nacional, promovendo diálogo, diversidade de linguagens e circulação de novos trabalhos.

Na última edição, o 53º Salão de Arte Contemporânea, realizado em 2024, foram apresentadas 74 obras de 43 artistas, selecionadas entre 1.784 trabalhos enviados por 498 participantes de 130 cidades de 20 estados. A curadoria, assinada por Célia Barros, Gabriel Ferreira Zacarias e Gabriela Leirias, destacou produções com pesquisa sólida e processos estéticos consistentes. O evento também concedeu dois Prêmios Aquisitivos, de R$ 20 mil e R$ 18 mil, além de até três Prêmios Especiais de Leitura Pública e Análise de Portfólios.