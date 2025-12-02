Os atletas Mário Luís de Almeida Leme e Gilberto Pedroso Ramos trouxeram quatro medalhas de ouro para a delegação brasileira no evento realizado em Santiago, Chile, entre 24 e 30 de novembro, que reuniu mais de 2.400 competidores de 28 países.

Mário Luís, competindo na categoria M60 (masculino - 60 anos), foi campeão no lançamento do martelo e do martelete, estabelecendo novos recordes sul-americanos. Ele registrou as marcas de 62,18 metros no martelo e 22 metros no martelete. O atleta já havia conquistado a melhor marca mundial no lançamento do martelo (6kg) na categoria de 59 anos no mês anterior, além de títulos Paulista Adulto, Brasileiro, Taça Brasil e nos Jogos Regionais ao longo do ano.

Gilberto Pedroso Ramos, também na categoria M60, destacou-se com duas medalhas de ouro nas provas de 8 km cross-country e 5.000 metros. O atleta ainda somou uma prata nos 800 metros e um bronze nos 1.500 metros. Ramos acumulou vitórias significativas em 2025, incluindo o Grand Prix Sul-americano e títulos Brasileiros e da Taça Brasil nas provas de 800m, 1.500m e 5.000m.

O Secretário Municipal de Esportes, Roger Carneiro, reconheceu os resultados obtidos: "Um ano repleto de conquistas desses atletas que são orgulho para o esporte de Piracicaba. Parabéns ao Mário Leme e ao Gilberto pelo empenho e dedicação."