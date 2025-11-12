A equipe Máster de atletismo de Piracicaba, com suporte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), obteve um total de 26 medalhas na V Taça Brasil Máster. A competição foi realizada entre os dias 8 e 9 de novembro, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP).
- Marcos Leme conquista novo título e mira Sul-Americano
- Piracicabano conquista título no Campeonato Paulista de Atletismo
- Piracicabanos são campeões mundiais de Boxe Chinês
O evento, que reúne atletas de 30 a 100 anos, foi organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em colaboração com a Associação Brasileira de Máster (ABRAM).
A delegação piracicabana garantiu 11 medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze. A equipe – composta por 16 atletas - terminou na oitava colocação na classificação geral, entre 125 equipes. Por gênero, ficou na sexta posição no feminino e na 11ª no masculino.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Recorde Mundial
O principal destaque foi o atleta Mario Leme. Na prova de lançamento do martelo (categoria 55 anos), Leme registrou a marca de 58,09 metros, quebrando um recorde mundial de 33 anos para a sua idade (59 anos), conforme o regulamento da modalidade Máster.
Leme, que iniciou no atletismo em 1977, possui títulos no lançamento do martelo como campeão e recordista Paulista, Brasileiro e Sul-americano, nas categorias Sub-20, Adulto e, agora, Máster. "Lancei o martelo de 6 kg a uma distância de 58,09 metros, sendo a melhor marca do mundo nesta idade", informou o atleta, que possui formação em Educação Física e especialização em atletismo.
Além de Mario Leme, outros atletas piracicabanos foram destaque, como Maria Zélia (Categoria 50 anos), que venceu as provas de 800m e 5.000m. Cosme Gomes (Categoria 75 anos) foi vencedor nos 400m e 800m. Gilberto Pedroso (Categoria 60 anos) garantiu o primeiro lugar nos 800m, 5.000m e 1.500m. Já Zuleide Quirino (Categoria 55 anos) venceu a prova de 3.000m Marcha Atlética, atingindo o índice técnico para os Jogos Abertos do Interior. Por fim, Edison Vergílio (Categoria 80 anos) sagrou-se campeão nos 200m.
Sob a orientação do professor Wellington Fraga, da Secretaria de Esportes, a equipe também contou com a contribuição de Regina Bernardino (60 anos), Adriana Brajão (50 anos), Maria José Quintino (60 anos), Maria Rosália Brito (65 anos), Giovana Aguiar (50 anos), Maria das Dores Coelho (60 anos), José Carlos Bertuluci (70 anos), Marcos Leme (60 anos), José Reinaldo (60 anos) e Maria de Lourdes Ramos (70 anos) para o resultado.