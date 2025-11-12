O evento, que reúne atletas de 30 a 100 anos, foi organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em colaboração com a Associação Brasileira de Máster (ABRAM).

A equipe Máster de atletismo de Piracicaba, com suporte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), obteve um total de 26 medalhas na V Taça Brasil Máster. A competição foi realizada entre os dias 8 e 9 de novembro, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP).

A delegação piracicabana garantiu 11 medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze. A equipe – composta por 16 atletas - terminou na oitava colocação na classificação geral, entre 125 equipes. Por gênero, ficou na sexta posição no feminino e na 11ª no masculino.

Recorde Mundial

O principal destaque foi o atleta Mario Leme. Na prova de lançamento do martelo (categoria 55 anos), Leme registrou a marca de 58,09 metros, quebrando um recorde mundial de 33 anos para a sua idade (59 anos), conforme o regulamento da modalidade Máster.

Leme, que iniciou no atletismo em 1977, possui títulos no lançamento do martelo como campeão e recordista Paulista, Brasileiro e Sul-americano, nas categorias Sub-20, Adulto e, agora, Máster. "Lancei o martelo de 6 kg a uma distância de 58,09 metros, sendo a melhor marca do mundo nesta idade", informou o atleta, que possui formação em Educação Física e especialização em atletismo.