Reconhecido como o principal evento master da América do Sul, o campeonato segue até o dia 30 de novembro e reúne 2.400 competidores, superando os 1.900 atletas da edição anterior, sediada em Lima. A organização é da Asociación Sudamericana de Atletas Master (Asudama) e da Federação de Atletismo Master do Chile (Femachi).

O atletismo de Piracicaba iniciou na última segunda-feira (24), a participação no 22º Campeonato Sul-americano de Atletismo Master, realizado em Santiago, no Chile. A cidade está representada pelos atletas Mário Luís Leme e Gilberto Pedroso Ramos, que integram a Seleção Brasileira na competição.

Mário Luís Leme, que recentemente alcançou a melhor marca mundial na categoria 59 anos, focará nas provas de arremesso. Ele competirá no sábado (29), no lançamento do martelo de 5 kg (1,20 m), e no dia 30, no martelete de 9 kg (41 cm).

Gilberto Pedroso Ramos participará em provas de média e longa distância, incluindo 800m, 1.500m, 5.000m e cross-country, que se iniciam hoje. O atleta tem expectativa de resultados positivos, após vencer três provas no Grand Prix Sul-americano Máster, realizado na Argentina no primeiro semestre.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, expressou satisfação pela participação dos atletas nesta competição internacional: "Estamos trabalhando e apoiando o esporte desde a base até o máster, com empenho e dedicação, na busca por situações de relevância como esta. Desejo sorte aos nossos atletas", ressaltou.

Sucesso recente