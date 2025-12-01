A forma como nos alimentamos tem impacto direto na sensação de disposição ao longo do dia. Especialistas afirmam que uma dieta equilibrada pode contribuir para manter os níveis de energia e reduzir episódios de cansaço.
Uma reação comum ao desgaste físico ou mental, especialmente no início da tarde, é recorrer a doces para obter energia rapidamente. No entanto, esse tipo de alimento provoca aumento rápido da glicose no sangue seguido de queda abrupta, o que pode intensificar a sensação de fadiga.
Profissionais de saúde consultados apontam que a combinação de fibras, carboidratos complexos e proteínas ajuda a regular a absorção de açúcar pelo organismo. O resultado é a liberação contínua de energia e a redução das oscilações que provocam cansaço.
Proteínas, fibras e carboidratos complexos
A ingestão de proteínas deve considerar o peso corporal. Segundo nutricionistas, o recomendado é consumir cerca de 1,2 grama de proteína por quilo de peso por dia. Para uma pessoa de 70 kg, isso corresponde a aproximadamente 84 gramas de proteína diariamente. Esses nutrientes participam de processos metabólicos essenciais para a produção de energia, e a deficiência pode reduzir a eficiência do organismo, causando fadiga.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta a ingestão de cerca de 30 gramas de fibras por dia, presentes em frutas, vegetais e cereais integrais. A recomendação também inclui que cerca de 50% das calorias diárias provenham de carboidratos complexos, obtidos em grãos integrais, leguminosas e frutas.
Sugestão de refeições para manter a energia
Especialistas afirmam que cada pessoa deve considerar suas necessidades individuais ao montar um plano alimentar. Nutricionistas recomendam refeições que combinem carboidratos e proteínas e incluam fontes de vitaminas e minerais.
Um exemplo de cardápio equilibrado para reduzir a fadiga inclui:
- Café da manhã: aveia, frutas e iogurte natural
- Almoço: salada, arroz integral e frango grelhado
- Jantar: sopa de legumes com proteína de soja
A adoção de hábitos alimentares consistentes, com distribuição adequada de nutrientes ao longo do dia, é apresentada como uma estratégia para manter os níveis de energia e reduzir episódios de cansaço.