Uma reação comum ao desgaste físico ou mental, especialmente no início da tarde, é recorrer a doces para obter energia rapidamente. No entanto, esse tipo de alimento provoca aumento rápido da glicose no sangue seguido de queda abrupta, o que pode intensificar a sensação de fadiga.

A forma como nos alimentamos tem impacto direto na sensação de disposição ao longo do dia. Especialistas afirmam que uma dieta equilibrada pode contribuir para manter os níveis de energia e reduzir episódios de cansaço.

Profissionais de saúde consultados apontam que a combinação de fibras, carboidratos complexos e proteínas ajuda a regular a absorção de açúcar pelo organismo. O resultado é a liberação contínua de energia e a redução das oscilações que provocam cansaço.

Proteínas, fibras e carboidratos complexos

A ingestão de proteínas deve considerar o peso corporal. Segundo nutricionistas, o recomendado é consumir cerca de 1,2 grama de proteína por quilo de peso por dia. Para uma pessoa de 70 kg, isso corresponde a aproximadamente 84 gramas de proteína diariamente. Esses nutrientes participam de processos metabólicos essenciais para a produção de energia, e a deficiência pode reduzir a eficiência do organismo, causando fadiga.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta a ingestão de cerca de 30 gramas de fibras por dia, presentes em frutas, vegetais e cereais integrais. A recomendação também inclui que cerca de 50% das calorias diárias provenham de carboidratos complexos, obtidos em grãos integrais, leguminosas e frutas.

Sugestão de refeições para manter a energia